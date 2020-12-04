美國跨黨派9,080億美元疫情紓困提案周四露出協商曙光，致使美元承壓走軟下，國際金價4日狹幅盤整持穩，料可繳出4周來首見的周線收紅。周五倫敦現貨金價持平在每盎司1,840.9美元，本周漲幅至少3％；紐約期金漲0.2％，來到每盎司1,844.9美元。分析師指出，疫苗喜訊營造追逐風險資產環境，但美元弱、財政貨幣寬鬆及地緣政治風險，也讓金價有撐。

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