紓困提案露曙光 金價周料收紅 22:192020/12/04 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國跨黨派9,080億美元疫情紓困提案周四露出協商曙光，致使美元承壓走軟下，國際金價4日狹幅盤整持穩，料可繳出4周來首見的周線收紅。周五倫敦現貨金價持平在每盎司1,840.9美元，本周漲幅至少3％；紐約期金漲0.2％，來到每盎司1,844.9美元。分析師指出，疫苗喜訊營造追逐風險資產環境，但美元弱、財政貨幣寬鬆及地緣政治風險，也讓金價有撐。 《日股》日經一路黑 周線連5紅 《半導體》營運動能看俏 南茂登近1年高價 (工商 ) #金價 #收紅 #提案 #每盎司 #紓困 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《集中市場》晶圓雙雄拱萬四 外資相挺轉買超 15:052020/12/04 財經 《金融股》全球經濟見曙光 彰銀明年營運可望好轉 17:382020/12/04 財經 《商情》美元疲軟 激勵紐約期金收在近2周高點 09:422020/12/04 財經 日盛投顧下周看好半導體、PCB等五類股 21:102020/12/04 財經 台積電收盤飆上503元天價 台股狂攻14132點 看不到天花板 14:002020/12/04 財經 《美股掃瞄》標普500攻勢熄火 道瓊那指收小紅 09:082020/12/04 財經 《國際金融》OPEC＋穩定供給承諾 油價再上漲 15:562020/12/04 財經 《盤後解析》熱錢簇擁「萬四」如意 周線連5紅 14:312020/12/04 財經 財經熱門新聞 陸製量子電腦「九章」問世 大勝谷歌快100億倍 - 財經 - 工商 打敗老美！ 這一國最快明年成全球最大煉油國 - 財經 穩了！死敵3奈米想超車 台積電2023下半年出招決戰 - 財經 超重要工業金屬市場格局醞釀劇變 原因來自大陸政策轉向 - 財經 再稱霸20年？台積電只當老大背後秘器是「它」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。