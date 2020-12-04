OPEC＋明年1月小幅增產 油價不跌反漲 22:192020/12/04 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 主要產油國聯盟OPEC＋決議明年1月起每天增產50萬桶，換言之目前油產量日減770萬桶的減幅將縮為720萬桶，雖有違現行減產量至少持續至明年3月的期待，但OPEC＋總算彼此妥協且增幅不算激進，4日油價不跌反漲。4日倫敦布蘭特期油曾觸及49.92美元，來到3月初來新高，紐約西德州中級原油期貨漲47美分來到46.11美元，兩大合約可望雙雙繳出周線連5紅。 聚焦OPEC＋會議 掌握油價走勢 《國際金融》OPEC＋穩定供給承諾 油價再上漲 (工商 ) #OPEC #增產 #油價 #反漲 #明年 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 OPEC傳1月起每月增產50萬 09:042020/12/04 財經 空軍三重一村委外案乏人問津流標 擬降低金額明年重新招標 17:252020/12/04 生活 八大行庫發股利 國庫明年預定68億元進帳 04:102020/12/04 金融．稅務 《金融股》全球經濟見曙光 彰銀明年營運可望好轉 17:382020/12/04 財經 商品期貨趨勢專欄－供需改善 油價樂觀 04:102020/12/04 證券．權證 《美股掃瞄》美股消息面：OPEC＋有共識推升油價 美元創2年多低點 10:162020/12/04 財經 澳葡萄酒業者至少痛到明年 陸制裁期限曝光 10:222020/12/04 財經 《台北股市》盤中焦點股：華邦電、南亞科、鈺創、義隆、麗臺、台通 09:592020/12/04 財經 財經熱門新聞 陸製量子電腦「九章」問世 大勝谷歌快100億倍 - 財經 - 工商 台積電接單英特爾有3大變數 給美國的公開信透端倪 - 財經 2020資金成洪水猛獸 謝金河：可能走出另一條投機路 - 財經 北京加大投資半導體抗美 2大慘業翻身之日近了 - 財經 帶旺聯家軍！聯電股價飆18年新高 短期現象還是翻身序曲？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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