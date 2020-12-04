主要產油國聯盟OPEC＋決議明年1月起每天增產50萬桶，換言之目前油產量日減770萬桶的減幅將縮為720萬桶，雖有違現行減產量至少持續至明年3月的期待，但OPEC＋總算彼此妥協且增幅不算激進，4日油價不跌反漲。4日倫敦布蘭特期油曾觸及49.92美元，來到3月初來新高，紐約西德州中級原油期貨漲47美分來到46.11美元，兩大合約可望雙雙繳出周線連5紅。

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