美國保守黨議員表態支持9,080億美元新版紓困提案，且參眾兩院領袖態度軟化，意味著國會可望打破長達數個月的協商僵局，援助經濟的新一輪紓困案過關在望。

參議院共和黨領袖麥康納（Mitch McConnell）一開始拒絕9,080億美元的紓困提案，他傾向共和黨先前提出的5,000億美元版本。不過麥康納3日表示，民主共和兩黨已經接近達成妥協，國會在2020年底前通過紓困提案流露出希望。

此外，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）與參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schmer），2日同意降低期望的紓困規模，支持以兩黨議員提出的9,080億美元新版紓困提案，作為與麥康納談判的基礎。

美國的新冠肺炎疫情持續升溫，似乎讓共和黨態度軟化，不再堅持立場。據約翰霍普金斯大學統計，美國是全球疫情最嚴重國家，目前已有逾1,414萬人確診，死亡人數已經突破27.6萬人。

參議員卡西迪（Bill Cassidy）表示，共和黨開始察覺，情況日益惡化，如果經濟跌入衰退，處境將更嚴峻。

最近加入支持新版紓困案的共和黨籍參議員葛拉罕（Lindsey Graham）表示，問題不在於數字，而是政策歧見。

再者，國會若不加快腳步，超過1,300萬人將在12月26日失去失業補助。

美國總統川普與下屆總統拜登皆敦促國會盡快達成協議。川普3日表示：「我認為國會已經接近達成協議，我希望協議成真。」

拜登亦表示支持新版紓困提案，現在通過的任何紓困協議，將是他上任後更多紓困方案的第一步。 新版紓困提案內容包括延長聯邦失業補助，為中小企業提供更多貸款與補助，並援助州與地方政府。另外還有資助新冠疫苗配送、篩檢與追蹤。

(工商 )