益航（2601）4日召開法說會，會中指出第三季營收為18.81億元，較去年同季增加，但因受到大洋-KY（5907）第三季虧損0.94億元影響，季內淨損為0.21億元。若排除大洋之虧損，益航其他營運單位第三季貢獻了0.32億元的淨利，海運、友成租賃及薪昇暘開發本季皆繳出獲利的成績單，第四季大洋將可轉虧為盈，有助改善全年業績。

益航持股約57％，在大陸經營百貨業的大洋，今年前三季受新冠肺炎影響，共虧損1.77億元，第四季業績大幅好轉，大洋去年第四季賺了3.19億元，法人估今年獲利約在2.5億上下。轉投資的通訊業聖馬丁前三季按股價列了1.7億虧損，第四季估計不會再列虧損。

海運部分雖因新冠費肺炎影響，船員費用相較以往提升，但除了短期租約的兩艘船，其他長約船隻皆為獲利，持續為益航帶來穩定營收助益。預計明年1月及8月2艘Kamsarmax船型新船將加入營運陣容，使船隊數由9艘增為11艘，可挹注明年營收及獲利。 益航相當看好子公司友成融資租賃，友成今年11月剛正式收購上海助刻科技有限公司55％股權，成為上海西翠信息技術有限公司（攜程全資子公司）股東, 並成為攜程旅遊租車平臺重要合作夥伴。未來友成將派入車輛運營總監及財務總監協助助刻科技的營運。

攜程網目前是中國大陸最大的旅遊出行平台，也是NASDAQ掛牌的公司，其旅遊用車事業部是由上海西翠與助刻科技組成，其戰略目標以攜程流量及出行行程數據，及助刻整合車源，對市場從流量到出行實地的車源調配，整合租車聯盟。

未來合作的方式是由攜程整握訂單及流量，西翠運行租車商及渠道商加盟，而友成/助刻為核心車輛管理平台並整合租車商及渠道商加盟，提供車輛與加盟商合作方案。長期目標，是五年內實現年管理車輛19萬輛，20％大陸市場市佔率。

薪昇暘開發 「半島花園」合建案：第一期交屋及出售第二期、第三期土地，目前合計獲利5,264萬元。第三期已拿到建照，將於明年與鄰近土地整合再合建銷售。土城案預計於明年第二季60億建案開賣。烏石港案將先進行地下水水權(溫泉)取得以增加案件價值。

(工商 )