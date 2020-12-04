提供自駕車光學雷達感應技術的美國新創公司Luminar Technologies，3日成功借殼上市，股價飆高近28％，年僅25歲的創辦人兼執行長羅素（Austin Russell）一夕間身價大漲，躋身億萬富豪行列。

2012年羅素才17歲，他自史丹佛大學輟學，拿到PayPal創辦人、矽谷傳奇創投家提爾（Peter Thiel）提供的獎學金後創辦Luminar。

今年8月，Luminar被特殊目的收購公司（SPAC）Gores Metropoulos收購。所謂SPAC指的是無營運業務的空殼公司，成為私人企業借殼上市的熱門管道。

Luminar是私企借殼上市的最新例子，今年藉由SPAC上市的公司還包括「卡車界特斯拉」Nikola、線上博弈公司DraftKings及電動車製造商Fisker等。

與Gores Metropoulos合併後的Luminar，周四正式在那斯達克掛牌，股價收在22.98美元，與周三以Gores Metropoulos名稱交易的收盤價18美元相比勁漲近28％。

照周四收盤價計算，Luminar市值達78億美元。根據Luminar向美國證管會（SEC）申報的資料，羅素持有該公司近三分之一股權。

Luminar專門生產光學雷達掃描器，此技術應用於自駕車，可靠脈衝雷射感應車身和附近目標的距離，避免自駕車與周遭的車輛或行人發生碰撞。

但此技術惹來特斯拉執行長穆斯克等業內大咖的批評，主要是光學雷達技術成本驚人。然Luminar自信預估，到了2030年其整體潛在市場（total addressable market），可望由目前的50億美元暴增到1,500億美元。

上個月Luminar同意與英特爾旗下的以色列自駕車輔助系統商Mobileye結盟合作，執行長羅素以拿到Mobileye合約為例，證明自駕車業者對光學雷達技術的重視。5月Luminar和瑞典車廠Volvo簽約，為Volvo首批量產的全自駕車提供技術。

不過Luminar迄今仍未轉虧為盈，繼2018年虧損7,960萬美元後，去年再虧9,470萬美元。

(工商 )