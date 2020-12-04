政府宣布開放萊豬進口，外界關注是否能促成台美貿易協定，國民黨立委陳以信今天質疑，「台灣換到什麼？」，舉馬政府開放美牛至少換到美國免簽證、台美TIFA復談，此次開放萊豬，有沒有辦法換到台美TIFA復談，行政院長蘇貞昌先嘲諷「原來你們上次是用換的」，隨後表示，現在不能講換到什麼，但朝保護國人食安、保護業者，同時讓台灣走出去，解除台灣被鎖國的方向來努力。

國民黨立委陳以信今天質詢行政院長蘇貞昌，聚焦台灣開放萊豬進口，到底換到什麼，他痛批蔡政府「未戰先降」，還沒談判就把籌把都輸光，所以談不出結果，上次美牛開放，台灣至少換回美國免簽、TIFA復談，下次質詢前，有沒有辦法換到TIFA復談。

蘇貞昌嘲諷，「原來你們上次是用換的」，現在是要讓所有國家看到，台灣政府有誠意且有能力，解除各國對台灣存疑的地方，助於未來台灣走出去。陳以信追問，現在談TIFA復談沒把握？蘇貞昌說，現在不能講換到什麼，但換到一個讓全世界看到台灣政府是有誠意且有能力，願意走出去的。

陳以信質詢過程，蘇貞昌不斷強調，「以你的學養經驗，若此時幫政府一把，是非常的好的事情，人家也會對你刮目相看」，陳以信則說，「我就是在拉你一把，告訴政府錯在哪裡，更希望對蘇內閣刮目相看」。

(中時 )