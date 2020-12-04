南韓偶像團體中，除了TWICE的周子瑜來自台灣，女團(G)I-DLE的門面舒華（葉舒華）也是台灣人，還有泰雅族血統，漂亮外表卻有超獨特個性，因此還有「四次元少女」的外號；舒華常常在VLIVE開直播，日前有台灣網友留言「台灣今年很冷」，得到超反轉回覆，粉絲被舒華的可愛表現萌翻。

舒華11月30日在VLIVE開直播，和粉絲打招呼並分享近況，也提到團員們出門前都會互相詢問外面天氣如何，再決定要不要多穿點衣服；另外舒華也無奈地說，「如果舞台衣服也那麼保暖好了，可惜只能穿一條布，簡直是穿一條布再跳舞」，網友看完都超心疼。

舒華常常在VLIVE開直播，日前有台灣網友留言「台灣今年很冷」，得到超反轉回覆，粉絲被舒華的可愛表現萌翻。(圖/ 摘自VLIVE)

不過，直播過程中也有許多來自世界各地的粉絲留言，其中有粉絲提到「台灣今年很冷」，舒華看到一臉疑惑問「是嗎？是嗎？」，接著卻爆出一句，「應該不會比這裡冷啦，堅強一點好嗎？」，神回覆讓大家笑翻。

台灣網友看完也紛紛誇舒華搞怪個性，「個性很直率」、「超級可愛」、「每次看舒華直播，根本綜藝天才」、「她講話真的很妙也很好笑」、「舒華真的超屁超好笑」，有鐵粉還爆料，「舒華之前還教團員講屁啦和機車」，正妹卻有搞笑個性，超大反差也讓不少人圈粉。

(中時新聞網)