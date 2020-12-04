近日網路瘋傳國父孫中山的3張「鮮肉照」，其俊俏的臉龐甚至撞臉知名男星吳奇隆，讓許多女網友直呼好帥，掀起網路討論，不過台灣事實查核中心今天公布調查結果，表示三張都不是孫中山本人，讓不少人錯愕。

台灣事實查核中心今天(4日)針對網路瘋傳的3張孫中山「鮮肉照」發布調查結果，指出3張照片都不是孫中山本人。事實查核中心表示，3張照片中，其中2張是大陸工程院院士王德民，剩下1張則是日本老牌演員三船敏郎。

事實查核中心說明，以圖搜圖後，配關鍵字搜尋，搜尋到陸媒人民網、新華網2013報導，根據報導中說明，此人為大陸石油專家王德民於1955念就讀北京石油學院（現中國石油大學）的註冊入學照片，其照片至今依舊陳列於校史館。

最後一張照片，事實查核中心請求日本事實查核推廣協會協助調查，證實為日本已逝世演員三船敏郎年輕時的照片。事實查核中心補充，該誤傳照片與三船敏郎原始照五官、髮型吻合，但臉型稍有不同，研判應是經過翻攝而造成變形。

事實上，三船敏郎舊照已經不是第一次被誤指，早前幾年，就曾遭大陸網站誤植為汪精衛、蔣孝勇等人。

(中時新聞網)