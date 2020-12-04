國民黨立委李德維今天邀糗黨籍立委吳怡玎，一同造訪正在台北世貿一館舉辦的「臺灣教育科技展」。（李德維辦公室提供）

國民黨立委李德維今天邀糗黨籍立委吳怡玎，一同造訪正在台北世貿一館舉辦的「臺灣教育科技展」。（李德維辦公室提供）

國民黨立委李德維今天邀請黨籍立委吳怡玎，一同造訪正在台北世貿一館舉辦的「臺灣教育科技展」，藉此瞭解在資訊科技逐漸改變各種生活層面的今天，科技是如何被運用於校園教育的推展，以及現階段獲致的學習成果。

展覽規畫有多項資訊教育成果發表，現場分為「自主學習」、「跨域學習」、「運算思維」、「資訊素養」、「VR／AR」、「數位資源」等六大展區，2位委員在來自全國各地31所學校師生團隊親自的講解下，認識到自主學習科技應用所帶來更多元、創新的教與學，有助提高學生課堂參與度、活絡課堂氣氛及創造良好的師生互動。

在偌大的展場裡，2位委員特別對教育部的「中小學數位學習深耕計畫」感興趣，因此不但一一造訪聆聽同學的解說介紹，還實地操作體驗其用心的設計項目。

吳怡玎就對南投縣僑光國小「進擊的科技農夫-讓蔬菜生長得更好更快」主體展示，所應用的光電控制技術大表讚賞；而李德維也在苗栗縣新港國小同學們的熱情邀約下，童心未泯地操作各項將風能、動能轉換為電能的小設計，現場大小朋友歡笑聲、讚嘆聲不絕於耳，好不熱鬧。

短短1個半小時的參訪，2位委員不只從孩子們的積極投入的神情，深切感受到被科技引發的學習熱情，而且也瞭解並支持這樣創新教育的方式，能讓學生自主發掘各種知識、學習自我思考，培養自主學習的能力以落實我國教育發展的「智連未來」。

(中時 )