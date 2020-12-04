被喻為「黑曼巴」附身，世新大學本季由政大轉來的簡賀宇，4日三分球9投中7、狂飆UBA生涯新高32分，含第二節單節飆15分，終場幫助世新82比78力克台灣科大，驚濤駭浪拿下富邦人壽大專籃球聯賽預賽第3勝，也躲過2連敗命運。

世新致勝第一功臣簡賀宇，上季在政大的菜鳥球季，打滿預賽15場、八強複賽7場，合計22場，得分從沒破過20分，預賽對輔大拿下18分最高，三分球最多則是對康寧大學6投中4，今天一戰全數翻新。

簡賀宇說，來世新後前3戰表現平平，得分都個位數，今天阿巴西失常，自覺應要跳出，且手感不錯才勇於出手，第2、第4節都連續飆分之外，最後那關鍵連兩次抄截，一半是預測台科持球者的傳球路徑，一半是猜的，沒想到幸運猜中。

對簡賀宇的板凳奇兵加暴徒，世新教練何正峰賽後表示，簡賀宇轉學過來之後，就像是「黑曼巴」附身，本來也就設定他扮演最佳第六人，一再提醒他別急，他就是拿捏不夠精準，但今天挺身而出表現很好，總算詮釋好贏球的關鍵角色。

世新大四前鋒陳建鴻攻下生涯新高17分，備受何正峰肯定，外援丹尼爾9分，且抓生涯最高的19籃板；台科以大三後衛陳孝榕交出三分球13投中9，更拿全隊最高31分，得分與三分球皆創生涯新高紀錄，可惜卻沒辦法幫助台科續爆冷門。

(中時 )