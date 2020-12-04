資深藝人小鐘（鍾昀呈）在演藝圈被稱「客家省錢一哥」，出道超過20年，風趣、幽默的說話方式，成為許多綜藝節目常客。日前他在節目《11點熱吵店》中，分享他曾經去菲律賓出外景被逼吃活樹蟲的經驗，超恐怖的畫面與口感，讓他至今難忘。

小鐘在節目中分享某次他應節目需求，前往菲律賓出外景，身為主持人的他，當時坐在小艇上，一路划進一處非常像亞馬遜叢林的地方，當地土著熱情向他推薦在樹叢裡有一樣非常好吃又補的東西要讓他品嘗。

小鐘回憶起當時萬蟲鑽出的恐怖情景 (圖/ 翻攝自YouTube / 11點熱吵店)

當小艇划到樹木區時，土著當場砍斷一根朽木，沒想到上百隻蟲從樹木裡同時鑽出。只見當地土著抓了一把蟲，加了醬油和哇沙米就往嘴裡塞，同時也抓了一把要小鐘吃吃看，當下無可奈何他進退兩難，只好硬著頭皮塞進嘴裡，咬兩下吞進肚子。

雖然小鐘開玩笑說，吃起來的口感有點像花枝，但他回憶起那個味道，實在太讓人害怕；回去之後，他更拉肚子拉了三天，大號小號分不清。同時也說因為他是外景主持人不得不吃，但一般民眾還是看看就好，不要輕易嘗試。

小鐘出外景遭土著逼吃活樹蟲 怪異口感讓他想起都怕

(中時新聞網)