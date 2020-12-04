除了大陸和印度，投資者今年可能忽略其他新興市場國家的股市，並湧向更安全的國家。但專家指出，新興市場股票被大大忽略之後，明年漲幅可能高達20%。

根據《CNBC》報導，摩根大通（JPMorgan）全球研究部主席喬伊斯·張（Joyce Chang）昨在節目上表示，在這波股市反彈中，投資人買進新興市場部位較低，實際上，小摩目前對大陸持中立態度，反而已升級其他新興市場國家，因為它們的估值更具吸引力，存在更多的機會，例如巴西、印尼、南韓及泰國。同時，非必需消費品行業以及與娛樂和休閒相關的行業也有上漲的空間。

Chang分析，從過往歷史看，投資人將大約將9%投資分配給新興市場股票，而目前這比例僅達7%，因此2021年新興市場仍有追趕的餘地，總體表現有潛力勝過發達市場，並出現高達20%的雙位數成長，資金有可能要輪換到大陸外了。

Changr強調，新興市場國家債券也適用這個看法，因為目前發達市場國債殖利率極低甚至為負，新興市場國債還有5%、6%的殖利率。為了保持金融市場的繁榮，美國聯準會等主要央行今年降息後，降低債務成本，同時也降低債券吸引力。美國10年期國債今年殖利率幾乎皆低於1%，而大陸10年期國債殖利率則為3.32%。

(中時新聞網)