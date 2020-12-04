大陸當紅女星楊冪，今(4日)晚間出席在上海舉行的2020 GQ年度人物盛典，一身氣質星空拖尾藍色禮服，包不出她的有料好身材，左半邊側乳全溢出，養眼畫面果然又成為大陸網友熱議焦點。

34歲楊冪今晚穿著一襲星空藍裙現身紅毯，讓她前凸後翹的好身材全都露，完全看不出她已是1個小孩的媽。而敬業的她，在紅毯訪問時，也不忘為新片《刺殺小說家》宣傳，希望大家都能去電影院欣賞這部作品。

楊冪今晚出席紅毯精修對比照曝光。（取自楊冪工作室微博、網易娛樂微博）

然而工作繁忙的楊冪，就被發現臉上疲態盡現，法令紋亦相當明顯，甚至還被網友翻出工作室所發布的精修照，直呼楊冪修圖前後差很大，「疲勞感很重」、「這算照騙嗎」、「感覺兩張圖差了30歲」。

楊冪氣質禮服包不住好身材，左邊側乳全洩。（取自網易娛樂微博）

但也有人認為楊冪今晚狀態不好，應該是現場打光加上造型問題所導致，「今天的髮型不配禮服啊」、「這個紅毯打光真是好黑啊，影片沒一個能看清臉的」、「粉絲真的不撕造型師嗎」。

(中時新聞網)