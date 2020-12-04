台中殺妻棄屍案，35歲陳姓嫌犯與妻子離婚後仍住在一起，日前兩人為了爭子女監護權發生口角，陳男竟然持刀將前妻亂刀砍死伴屍3日後，以機車拖著推車，載運藏有屍體的大型行李箱騎行6公里遠，棄屍山區。死者母親因為找不到女兒報警，才讓全案曝光。

據了解，陳嫌11月29日殺害前妻時，2個女兒恰好在外婆家，並未目睹行兇過程，到了當天晚上10時才回家，嫌犯將前妻遺體裝在行李箱，直到12月2日上午，才以機車載裝著屍體的行李箱載至山區草叢棄屍。2名年幼的女兒伴屍3天，一度要找媽媽，嫌犯還對女兒騙稱「媽媽離家出走」。陳嫌落網後，2名女童已由外婆帶回照顧。

而最冷血的是，辦案人員在詢問陳嫌前妻下落時，他還在臉書上PO上女兒玩積木的照片，一如往常曬父愛，萬萬沒想到，相隔幾個小時就被警方掌握證據逮捕，供出殺人經過。

台中地檢署在晚間複訊後，認為陳男涉犯殺人重罪，有逃亡、湮滅證據之虞，向台中地院聲請羈押。

(中時新聞網)