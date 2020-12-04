男星彭于晏有著陽光帥氣外型和敬業精神，成為萬千少女心中的男神。他踏入演藝圈拍了多部電視劇後演技漸漸受到肯定，近年把事業重心放在大銀幕，由他主演的電影《緊急救援》也將上映，工作室今（4）日突然發布一段驚險影片，原來在拍戲時有發生事故，所幸最後平安無事，也讓粉絲嚇出一身冷汗。

今日下午彭于晏工作室微博發了一段16秒影片，內容是彭于晏拍攝電影《緊急救援》的驚險花絮，在一場橫越河流的場面，因水流速度太急，彭于晏瞬間被沖進水底下，腳還被勾住，只能在水裡掙扎試圖掙脫；所幸在工作人員趕到把他救出，才沒釀成大禍，文中也寫到「每日收工都因平安而感恩，從不知道『怕』的一個人，更加懂得生命可貴自然可畏，他說，這都是他的養分」。

彭于晏工作室今（4）日突然發布一段驚險影片，原來在拍戲時有發生事故，所幸最後平安無事，也讓粉絲嚇出一身冷汗。(圖/ 摘自彭于晏工作室微博)

大批粉絲看完都快被嚇壞，好險男神最後平安無事，也紛紛留言表示，「嗚太心疼了，票房大賣票房大賣」、「電影背後是每位演員的辛苦付出」、「認真拍戲也要保護好自己」、「在工作上的敬業無畏更加懂得生命的可貴自然可畏」、「不希望再看到這樣的消息了」。

彭于晏轉戰電影圈後，敬業的態度一直受到好評，像是為了電影學手語，把身材體脂率練到6%，或是學習競速單車等等，也曾在受訪時表示，沒才華沒天分就只能這樣苦練，因此才能成就現在的他。

(中時新聞網)