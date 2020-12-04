日前美軍印太司令部少將情報處長史達曼來台軍事交流機密外洩，傳引起美國國安部門不高興，要求台灣調查訊息是如何洩漏的。前民進黨立委沈富雄認為，顯然是台灣的深綠、極獨喜歡大內宣。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中表示，他覺得台美的軍事合作，當然不可能100%透明，比如我們代訓新加坡的軍隊，有100%透明嗎？當然沒有。但是這一則消息，指美國的國安部門不高興，他覺得連這一個本身都要待查，到底有真的不高興嗎？還有不高興到什麼程度呢？

沈富雄認為，到目前為止，我們說有美軍陸戰隊來左營授課，還有這個軍情處長坐灣流的專機，降落在松山機場。如果是真的100%不讓人家知道，為何可以這樣大剌剌地坐個專機降落在松山機場嗎？當然不可能。

沈富雄指出，我們這裡都說，這個處長來了以後下落不明、下落成謎，這樣還不夠嗎？所以他覺得我們要查清楚，到底美國要洩露這個消息給大家知道的底線在哪裡，還有我們的底線在哪裡，台美雙方的底線是不是一樣；還有我們政府裡頭的英派，跟非英派的底線，是不是又一樣呢？現在顯然是台灣的深綠、極獨喜歡大內宣這個東西。

(中時新聞網)