台中夫殺前妻裝行李箱棄屍山區 檢方聲請羈押

台中市陳姓男子與宮姓前妻因小孩監護權爭吵，陳男持刀殺害前妻，以行李箱裝屍，放置家中3天後，騎機車載運丟棄山區，檢方依殺人重罪且有逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。

台中市第五警分局11月30日接獲宮女的母親報案，指稱女兒失聯多時，因女兒與前夫近期常吵架，憂心發生不測。警方調閱陳男住處附近監視器，發現只有死者進入住處，卻沒有外出的影像。

警方初步詢問，陳男表示他和前妻在上月29日吵架後，前妻離家出走，他也不知道去向。警方認為該案不單純，向檢方聲請搜索票後，進入陳男住處，在屋內發現血跡反應，但陳男堅稱不知道前妻下落。

警方透過監視器發現，陳男在本月2日騎乘機車外出，機車後面掛著拖車，拖車上載有大型行李箱。員警調閱沿線監視器，沿著陳男騎機車的路徑，昨天晚間在大坑山區產業道路草叢內發現死者遺體，頭部有多處刀傷。

警方調查，陳男與死者離婚不到一個月，陳男與死者常為小孩的監護權爭吵，上月29日2人再起衝突，陳男持刀砍向死者，隨後將死者塞入行李箱中，放置家中3天，飄出臭味後，以機車載運到大坑山區草叢丟棄。

台中市社會局表示，該家庭沒有家暴通報紀錄。陳男在餐廳擔任洗碗工，死者平常在家兼營副業。（編輯：方沛清）1091204

(中央社)