由於歐美地區新冠疫情險峻，加速全球煉油業的版圖劇烈變動，石油需求持續低迷，國際油市只能靠大陸及部分亞洲地區的需求來挽救。而自從石油時代在19世紀中葉開啟以來，美國一直扮演著煉油業的要角，但國際能源署（IEA）預估，大陸最快明年就能取代美國，成為全球最大煉油國。

綜合媒體報導，在石油銷量停滯幾個月後，全球第一大產油國終於拿到了來自大陸等亞洲國家的大單。目前，美國已有20艘超級油輪滿載石油，駛向大陸等亞洲國家。

報導指出，這些油輪大多為可以運輸200萬桶原油級別的超級油輪，依此計算，美國這批石油出口總量達到4000萬桶（即571萬噸）。其中，租船公司主要包括為大陸最大買家聯合石化（UNIPEC），此外還有來自韓國、新加坡的公司，也就是說，該批美國石油主要是運向大陸。

經濟率先復甦的大陸，在當前蕭條的國際油市中扮演著越來越重要的角色，加上印度和中東幾座新的大型煉油廠，正全面影響全球能源體系。石油出口商正出口更多石油到亞洲，同時減少出口給合作多年的美國和歐洲客戶。早在2019年，國際能源署就預測，大陸最快在2021年超越美國，成為全球最大煉油國。而在1967年，當年美國的煉油產能是大陸的35倍。

報導並提到，大陸民營化工巨頭浙江榮盛石化日前正啟動一批新的煉油項目，原油加工能力高達120萬桶/日，這相當於一整個英國的產能，而在整個大陸，能夠與之媲美的原油加工項目至少還有3個，也就是說，當前大陸的煉油能力就已經至少相當於4個英國。

(中時新聞網)