美國總統川普在任期內大打貿易戰，攪動全球貿易環境，而將在明年1月就任美國準總統拜登，是否可能轉變貿易政策，據美媒《紐約時報》專訪拜登，他表示，暫時不打算讓美國與任何國家簽訂新的貿易協議。對此，宅神朱學恒就提出自己個人見解。

據《工商時報》報導，拜登在3日接受《紐約時報》專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）電話專訪時表示，上任後他希望優先投資美國，對能源、生技、先進材料和人工智慧等領域進行大規模政府投資。

拜登提到：「在對本國、勞工與教育進行重大投資之前，我不打算簽訂任何新的貿易協議」。且上任後他首先將全面檢視現行與中國大陸的協議，並與亞洲和歐洲傳統盟友協商，才能發展出一致的策略。

宅神朱學恒4日在臉書直播，他提到，台灣的犧牲，短時間內沒有價值了，原因在於拜登這次當選，美國的撕裂實在太大，川普雖然只做了一任就下台，但也拿了7200萬多票，拜登拿8000萬票，雙方相差雖然只差800萬票，但選舉帶來的對立，拜登必須先穩定美國國內的就業市場，等處理好恢復了，才有可能簽台美FTA、甚至BTA，拜登若要重返CPTPP，現在可能也沒這麼容易。

宅神強調，他個人認為，民進黨政府進含萊劑的美豬，注定是一場空歡喜、沒有回報的交換結果，只能權當對美國爸爸的孝心。因為只要美國疫情沒壓下去、經濟沒回升，疫苗沒打完，短時間絕不會看到拜登與台灣簽FTA、BTA，「甚至到2021年結束之前，非常可能都沒有」。

宅神也舉日本為例，日本安倍政府從2012年到2020因健康因素下台，花了整整8年時間與美方洽簽「日美貿易協定」，這還是美日關係高度同盟、日本經濟規模比台灣大的情況，細節之多也談了8年之久。他強調，這才是台灣面臨的真實狀況，國際的貿易協定談判是非常困難的。

(中時新聞網)