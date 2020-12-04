麗寶賽車場即將於明年4月底5月初正式營運，屆時喜歡競速的民眾，將可在國際認可的賽車場，享受風馳電掣的快感 。（黃國峰攝）

暌違近20年，台灣明年又有統一規格賽了！國內唯一符合國際標準的麗寶賽車場將於明春正式開幕，麗寶集團副董事長陳志鴻透露首項賽事將是福特focus統規賽，知名賽車手林帛亨也認為基礎型的統規賽進入門檻低、公平性高，是目前較適合台灣的賽車比賽。

「若是非封閉式的賽事，以多山且陡峭的台灣來說，也許可以辦爬山賽。」林帛亨說：「但若是在麗寶賽車場這裡辦的封閉式賽事，統規賽車輛的排氣量、引擎一模一樣，單純的road car加上安全配備不需要投入太多成本，目前比較合適。」

標榜公平性的統規賽（One Make Race）採用規格完全一致的車輛，也就是說，明年麗寶開幕賽事就是所有參賽者開福特focus比賽。福特六和行銷處長沈仁偉表示，賽車是個運動，而focus車款給消費者鮮明的運動形象，「希望明年在麗寶開幕會有很好的效果，不會讓民眾覺得賽車就是遙不可及的超跑。」

代表台灣征戰國際賽事、並多次贏得Audi Cup年度冠軍的車手李勇德，則說非常佩服也感謝有品牌願意來台舉辦統規賽。「通常辦統規賽，品牌一定是虧錢在辦，可是相對銷售方面一定會有很好的成長。對賽車入門者也是非常好的選擇，周五到賽車場練習、周六就可以比賽，都不用去煩惱車子的整備。」

AAI車隊創辦人、國內目前最資深的國際級職業車手陳俊杉表示，麗寶賽車場已經取得國際汽車聯盟（FIA）正式執照，目前要辦的賽事除福特focus統規賽，也希望舉辦高規的TCR房車賽S2000組與電動車賽，均在研擬中。

(中時 )