何嘉文與老公結婚多年，婚姻雖然幸福，但求子之路卻相當艱辛。數次流產的她，也曾透露因自體免疫出了問題，才導致胎兒不保；她也曾動過找代理孕母的想法，只為能擁有自己的孩子。

近日何嘉文參加綜藝節目《小明星大跟班》，聊及「他們竟然因為這些原因生不出來？！」主題時，她自己也分享為了成功求子，試過無數方法，她稱為是「求子三部曲」：中醫、西醫、求神問卜。

何嘉文曾為了求子，在神壇前跪了一個半小時 (圖/ 翻攝自YouTube/ 小明星大跟班)

她分享有一次印象最深刻的是去山上的一個宮廟，師父一眼見她便鐵口直斷說，你們是有小孩的，只是他迷路了，所以你們要把他帶回來，要讓他找到家。於是何嘉文便跪在神壇前一個半小時，並被要求要幫迷路的孩子取名字。

情急之下，她只好臨時取了一個「陳甕底」的名字。當中她配合師父不斷和迷路的孩子溝通，希望孩子能找到回家的路。只是最讓她害怕的是，她最後要一人獨自走進一條小路燒金紙，並且和陳甕底說，路上有其他人找你，你就把錢都給他們；這也讓何嘉文說，求子不知是否成功，但她自己都要先去收驚了。

何嘉文半夜跪神壇為求子 法會過程驚悚讓她毛骨悚然

(中時新聞網)