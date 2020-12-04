賽車是觀賞人口僅次於世足賽、奧運的運動賽事，在台灣卻一直走得辛苦。中華車會與麗寶國際賽車場獲得台中市政府運動局委託，4日舉辦首屆由政府主辦的「台灣賽車運動產業論壇」，希望匯集產官學全面而務實的意見，推動這個高產值產業。

台中市長盧秀燕今年初爭取到F1紅牛車隊來台舉辦賽車展演活動，雖然後來因為疫情有所調整，但台中市運動局長李昱叡強調市府已看到賽車運動的潛力，是帶動城市發展的指標之一，尤其台中又有全國唯一符合標準的國際賽車場，才舉辦本屆論壇，作為台中市推動賽車運動的依據。

台灣賽車界大事，麗寶賽車場即將於明年4月底5月初正式營運，它也是全台唯一一座FIA國際認證的賽車場。圖為知名跑車奔馳在麗寶賽道。（黃國峰攝）

論壇下半場由知名車手、車界代表舉辦「高峰座談會」，有「亞洲車神」之稱的陳和皇表示，每年到美國看世界規模最大的SEMA改裝展，有6、7成產品來自台灣，但越野在台灣卻像過街老鼠，也沒有賽事。

「賽車是很大的產業，對下面的廠商來說，賽車經驗可以延伸到輪胎、煞車、變速箱、引擎等產品，是重要的技術測試。」陳和皇說。

車手林帛亨則以英國銀石賽道為例，附近就有6、7個F1車隊進駐並成立開發中心，商店林立提供很多就業需求，全英國純賽車就業人口超過8萬，創造的GDP非常可觀。而在汽車產業上應用很多的複合材料，台灣的生產技術有口碑，絕對可以扮演更重要的角色。

儘管賽車產業帶動的產值可觀，噪音問題卻也常引發周圍居民的抗爭。陳和皇表示，由於賽車讓地方愈來愈繁榮、店家愈來愈多，很多地方的地價不降反漲。參加法國利曼車賽的車手陳漢承也肯定賽車能帶動附近觀光等產業發展，希望居民可以和賽車場共存、一起成長。

據了解，麗寶賽車場近來確實也耗費許多心力在噪音防制上，無論是嚴格執行下場車輛的分貝測量、廣設隔音牆、隔音帆布，大量植樹到近期甫實施的「動態噪音檢測」等作為，都是希望降低音量對周遭民眾的影響。

高峰會後的Q&A，也有車品改裝廠商代表黃小姐表示，因為國內訂單沒有量，價格也不像國外車隊品牌給的那麼好，產品再好也只能代工外銷國外，非常期待國內能有賽車產業。

黃小姐補充，去日本會看到全家人去看車展的情景，現場除展車也會配套交通安全課程。反觀國人可能會覺得看賽車「很危險」，安全駕駛的教育很重要。其實這也是中華車會的重要工作，5日在麗寶就有辦安全駕駛營，也進行校園道安巡迴，都是健全產業的一環。

(中時 )