民進黨政府明年將開放美國萊豬進口，引起民意反彈。蔡總統表示，可以選擇不吃萊豬；有位官員卻認為，拒買萊豬可為政府開放政策解套。前民進黨立委沈富雄表示，這位官員不知死活。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中表示，當蔡總統說讓萊豬進來，吃不吃，只是給你一個選擇，可以選擇不吃。有70%的進口商卻表態說他們不進口。很遺憾還有20%，那20%如果通通跟進的話，如今這個官員就說那就替政府解套。沈富雄直言，這個官員是不知死活、不知天高地厚，這不是解套，這是讓蔡英文、讓美豬進口的行政命令，完全歸於無效。

沈富雄接著指出，如果都沒有人想要偷賺這個錢，而且通通決定不進口的話，請問美國在台協會(AIT)會做何感想。若這個總統的行政命令，讓所有的進口商，通通變成無效，這是解套嗎？這樣的官員，自己要覺得很羞愧、甚至要下台，這一個官員，其實蘇貞昌要想想，怎能讓他留在這個位置。

國民黨文傳會主委王育敏表示，民進黨政府看到廠商自力救濟，應該要覺得非常汗顏，從頭到尾萊豬的議題，製造問題的是誰？就是我們的民進黨政府。當一個政府無能，這一些廠商就只能自力救濟。

(中時新聞網)