立委陳超明交保後返回苗栗縣竹南服務處，受支持者熱烈加油打氣。（讀者提供／巫靜婷苗栗傳真）

立委陳超明交保後返回苗栗縣竹南服務處，受支持者熱烈加油打氣。（讀者提供／巫靜婷苗栗傳真）

立委陳超明交保後回到竹南服務處，過火爐吃豬腳麵線去霉氣。（讀者提供／巫靜婷苗栗傳真）

立委陳超明強調自己絕對清白，對於掃到颱風尾是既不滿又無奈。（讀者提供／巫靜婷苗栗傳真）

台北地院審理立委集體貪汙案，4日裁定立委陳超明500萬元交保，陳的辦公室主任梁文一150萬元交保。陳超明晚上10時許回到苗栗縣竹南服務處，剛下車就差點摔跤，幸好陳妻與支持者及時攙扶。陳超明受到支持者熱烈歡迎，並強調自己是清白的，司法一定會還他公道。

立委陳超明伴隨支持者的鼓掌聲及加油聲走進服務處，他拱手致意，過完火爐後，進入辦公室吃豬腳麵線去霉氣，家人陪伴在側，久沒看到孫子、孫女，他特意轉頭討抱抱。他表示，4個月的時間不算短，心中感觸很多，希望台灣有真正的自由民主、法治進步。

陳超明強調，自己絕對清白，也從沒想過會涉入此案，只是人家來請託，他很熱心打一通電話而已。陳不僅認為要把政治獻金法廢掉，並批評立法院（同意續押）的決定讓他很不滿意，因為每個個案不同，且覺得自己掃到颱風尾是陪祭品，心中既不滿又無奈，司法講求證據希望能還他清白。

陳超明說，出來後大家叫我不要講話，但我有信心才撐到現在，請報導不要再抹黑醜化我。陳更嗆「如果我這樣有涉貪，立法院裡百分之95到99，都要去涉貪，國家力量太偉大了」，但作為民意代表假使還有正義的力量，此時不發聲實在不可以，「我不會默默而行！」。

(中時 )