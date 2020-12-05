2020美國總統勝選人拜登，將在明年1月進入美國白宮，成為下任總統，對於川普政府任內「友台反中」的兩岸政策，是否可能做調整，有港媒就分析前美國在台協會(AIT)台北處長包道格(Douglas H. Paal)近日專訪，預測「台美關係將勢必面臨重整，且中國大陸政府已準備好與拜登進行交手」。

陸官媒《環球時報》3日刊出包道格專訪指出，他不認為美台關係會在未來4年冷卻，因美國國會有很多兩黨支持的涉台法案，但拜登政府不會把台灣問題置於其政策中心，台灣會被小心地處理，並會被放在「中美利益」這一更廣闊的議題處理，畢竟沒人希望有意外發生，更不樂見演變為大規模衝突。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山2日投書本報《中時》表示，未來中美之間將會是一場圍堵和反圍堵的鬥爭，拜登強調多邊主義和同盟關係，他的勝選普遍受到美國在歐亞兩地盟國領袖的歡迎。而陸方對於拜登新政府已做好因應準備，但也由於拜登面臨的內外處境，已使他被外界視為一名弱勢總統，短期內難以發揮美國在國際社會的領導能力。

港媒《中評社》4日撰文分析，若包道格所言無誤，則「中美關係」未來重回穩定、重返正軌的可能性很大，台美關係勢必面臨重整。

(中時新聞網)