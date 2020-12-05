商研院發布最新「台灣商業服務業景氣循環綜合指標」，受到國際疫情等因素衝擊，今年10月同行指標、領先指標綜合指數雙降；商研院表示，單靠政府消費的增加無法彌補民間消費的衰退，比較好的消息是，第3季領先指標降幅趨緩，預期明年上半年同行指標降幅將比今年減緩。

商研院指出，領先指標綜合指數自2018年9月轉降迄今已長達26個月，同行指標綜合指數自2019年6月轉降迄今亦已17個月，照此趨勢來看，明年上半年難有明顯反轉回升可能。

國際疫情與政經衝突等極大不確定性因素，可能橫阻前路，商研院認為，仍需就長期商業服務業生產力低落，與國際競爭力不足結構性問題，是配合數位經濟全方位「數位轉型」的大好機會，進行商業服務業科技、經營策略、商業模式、法令制度、國際關係之價值創新與改革，打造蓬勃發展與永續經營之商業服務業創新生態系。

台灣服務業景氣循環領先指標綜合指數（Cyclical Leading Composite Index for Service Industries）（不含長期趨勢）實際值自2018年9月開始止升轉降，已從高峰的正0.2745個標準差，降至最新數據為負0.2149個標準差。

歐美疫情第三波又起，台灣防疫仍不可鬆懈，政府紓困與振興亦視情況進行中；在第3季喜見政府、公營事業與民間投資得以加速，淨輸出大幅成長，但消費部門持續見衰，單靠政府消費的增加，無法彌補民間消費的衰退。

假若沒有民間消費的衰退，今年前3季的經濟成長率將是3.72％，而不是只有2.28％；民間消費的低迷不振，主計總處分析主要原因是「續受疫情衝擊，國人在國外消費仍大幅衰退」。

惟國內疫情控制得宜，且適逢暑期旅遊旺季，加上振興促銷活動刺激消費，以及宅經濟持續帶動網購熱潮，零售業及餐飲業營業額轉為正成長4.66％及0.79％，住宿消費減幅亦明顯縮小，直接打擊了服務業部門的成長與就業。

(中時 )