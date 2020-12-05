2001年好萊塢小品電影「甜蜜的十一月」(莎莉賽隆和基努李維主演)，我想正是台股最好的寫照，因為十一月截至撰稿為止，台股漲點高達1320點，堪稱史上最強的十一月。

接下來十二月的行情，一言以蔽之，會先蹲後跳。主要原因有三：

1.聯電第一目標價40元已達、台積電開始橫向整理、台股出現量價背離訊號，意謂指數再強攻空間有限，此其一。

2.其二是台幣升值幅度開始收斂，熱錢流入速度開始減緩，也不利台股再一次越過萬四不回頭。

3.最後則是權值股輪動到鴻海，外加中小股群魔亂舞，往往預告指數要做適度壓回的徵兆。

但這個壓回不是中期的大回檔，可能以十日線做支撐。大回檔時間還沒到，因為市場還有以下最後的利多保護著：

(1)疫苗沒有真正上市前，大盤都還不算利多出盡。輝瑞的疫苗(零下70℃冷煉)有可能是透過緊急授權法在12/10問世；MODERNA疫苗(零下20℃冷煉)在12/17左右上市；最後最樂觀的，則是牛津的疫苗(冷藏即可)在12/20左右出爐，這才有可能是最後利多。

(2)十二月向來有集團作帳的題材，但作帳高峰往往不會撐到月底最後一天，約莫12/20該週達到鼎沸。而月底也是美國紓困案到期日，市場會想提前下車一趟，恰巧12/20該週正好是大盤本波從12480漲上來第八週，有面臨時間轉折的可能。

綜上，這個大盤在十二月先蹲後跳至12/20左右，而高點坐落的位置如附圖，約在14500點附近。之後極有可能會做一個較大幅度的回檔，再於農曆年前落底後，於農曆年後走新一波的牛年多頭行情。換言之，明年元月處於回檔居多，極有可能是沒有所謂的「元月效應」。

綜觀十一月中旬後漲勢，以產業區分真的不外乎上月我們專欄所提的「遠距商機」(NB、視訊、寬頻)、「半導體資本支出」(晶圓代工、設備、IC設計)及「政策議題」(電動車、儲能)三大板塊。只是中間的飆股有別於一般主流股印象，多屬有夢但現在虧損的公司，故本期專欄題目才會用「朱李石劉郭，梁唐晉漢周，都來十五帝，撥亂五十秋」來形容這種輪動快速、小鬼當家的現象。

配合盤勢發展，12/20前既然是明年元月效應的提前醱酵期，選股上除延續上月主軸外，再新加入兩個低基期族群提供選股參考：

【Mini LED】

自從蘋果及中國品牌大廠紛紛計畫推出搭配Mini LED背光的顯示器後，Mini LED背光技術漸成市場矚目焦點。在智慧手機觸控面板方面，目前主流技術OLED為三星主導，蘋果亟欲發展不受三星箝制的新技術，於是Mini LED開始加速推行。

根據研調機構TrendForce預估，Mini LED產值至2024年可望達39億美元，占整體LED產業比重達18%，眾多LED廠紛紛跳入此領域尋求新增長機會。未來LED產業競爭格局是否會如同過往由五大LED專利大廠(Nichia、CREE、OSRAM、Philips Lumileds、Toyoda Gosei)透過彼此交互授權壟斷LED市場？還是重新洗牌？有待進一步追蹤。

但不可諱言的，台廠自今年初已枕戈待旦、磨刀霍霍準備大展手腳，無奈受制於疫情在Q3前遲遲未能進入試產階段，直到十二月起由晶電正式鳴槍起跑開始出貨，才掀開這個產業準備進入主流的壓力鍋蓋。

但選股上，我們先不以晶電為主選，因為12/23晶電與璨圓為最後交易日，之後以「富采投控」(3714)為新股掛牌交易，在12/23仍有大股東換股的潛在賣壓要克服，故我們跳過晶電與璨圓的組合，直接觀察以下標的：

「惠特」(6706)：Mini LED的檢測分選設備股，股價又是該產業的股王；但從它前三季EPS為2.86元、連七個月營收負成長表現來看不算突出，但能成為股王，顯然有它成為股王的條件。

條件即為檢測分選設備是該產業成功與否最重要一環。因為Mini LED為普通LED的十五分之一，如何挑出不良品提高良率是該設備商利基所在。惠特又與晶電長期合作，在業界享有一定品質保證。晶電十二月開始供貨，惠特十二月營收也會開始放量，十一月營收MOM及YOY雙雙為正可看出加溫態勢。

再則，公司要辦5.5億增資，用來蓋新廠，這是春江水暖鴨先知的概念。股價自七月起進入長達四個月的橫向整理，直到11/27開始正式放量攻擊並收漲停，應是訂價之前的壓盤動作已結束的徵兆。配合外資部位穩定上升，拉開該產業本益比空間，有利整個族群比價效應進行。

【被動元件】

今年車市大翻身，尤其是電動車(TESLA股價已來到歷史新高還原價2500美元)，故車用電子大行其道。其中MOSFET、整流二極體股已大飆一段，接下來還算低基期，近期又有缺貨概念及漲價題材者，當屬「被動元件」了。觀察標的為：

「大毅」(2478)：被動元件廠之一華新科日前大馬廠員工染疫，停工三周；再加上晶片電阻上游所需的「釕」材料因礦區停工導致價格飆漲，隨著農曆年節腳步逼近，晶片電阻恐提前告缺，有利於同為晶片電阻廠如國巨、大毅股價開始上攻。

而大毅股本小於國巨，股價基期也低於國巨，在絕對股價也不到百元下，極具市場活潑度，值得密切鎖定。

本文作者:林友銘

(本文摘自《理財周刊 1058期》)

《理財周刊 1058期》

(中時新聞網)