台灣暌違20年又將出現職籃賽事，由陳建州催生、強調主客場與專業經營的P聯盟，能否展現不同於超級籃球聯賽的活力，帶動台灣籃球新一波黃金世代？

新竹攻城獅後衛高國豪，運球加速閃過防守球員，作勢傳球卻忽然起跳出手投籃；在空中畫出拋物線的籃球碰框後，又輕巧地彈進網內，讓全場球迷振臂高呼，現場主播也不禁興奮大喊：「哇，這個傳球假動作，竟然是個幸運的三分球。」

這場比賽不過是今年新成立的職業籃球聯盟P.League+（讀音Plus league，簡稱P聯盟），第11場熱身賽，震耳欲聾的加油聲，已讓不少資深籃球迷聯想起當年進場支持職籃球隊的盛況。

今年5月，曾經是籃球國手的藝人陳建州，宣布將推動全新的台灣職業籃球聯盟，隨後台北富邦勇士、彰化福爾摩沙台新夢想家、新竹攻城獅、桃園領航猿四隊陸續宣布加入，賽季將於12月19日正式開幕。由於這是中華職籃聯盟（CBA）解散20年以來，國內首次出現職業籃球賽事，還沒開打就已廣受各界注目。

「台灣籃球歷經了20年黑暗期，大家真的等太久了。」在黑色西裝上別著字母P徽章的P聯盟執行長陳建州，接受《今周刊》專訪時，全程表情嚴肅地抱著籃球，完全看不見新聯盟剛成立的雀躍，因為他知道，橫在眼前的挑戰，才正要開始。

「黑暗期太久 只能彎腰請益」

找上竹科人拼上最後拼圖

今年43歲的陳建州，曾經也是個以站上職籃舞台為目標的熱血少年，但CBA在2000年閉館，他也遭遇十字韌帶斷裂的嚴重傷勢，無法實現在職業級賽場上發光發熱的夢想；即使日後以藝名「黑人」在演藝圈闖蕩，但始終不曾忘情籃球。

職籃解散後，中華民國籃球協會在2003年創設「半職業」性質的超級籃球聯賽（SBL），當年的國家隊主力選手陳信安、林志傑、田壘等球星皆參與競賽，成為台灣水準最高的籃球賽事。而陳建州也從「競技組」搖身變為「推廣組」，陸續擔任SBL台啤籃球隊與富邦勇士隊的副領隊。

但近年來，由於國內一線球星陸續被中國職籃聯盟以高薪挖角，再加上SBL各隊共同行銷、輪流實施主場日的賽制難以吸引球迷進場，陳建州在2017年與展逸國際行銷總經理張憲銘等好友成立寶島夢想家隊，與富邦勇士先後轉戰強調主場制度的東南亞職業籃球聯賽（ABL）。

雖然因大環境因素轉戰國際聯盟，但陳建州始終認為，只要妥善經營，以籃球在台灣的盛行程度，絕對足以支持一個職業聯盟。因此今年5月，他許下讓職籃重返台灣的生日願望，但在那當下，他對於具體該怎麼做，卻是毫無頭緒。

「就算你打過籃球，如果給你一個成立新聯盟的任務，你會知道從何開始嗎？」陳建州突如其來地拋出問題，隨後又自己搖搖頭說：「黑暗期太久，毫無前例可循，You have no idea（一點想法也沒有），只能彎下腰到處請益。」

不重蹈過去的覆轍，或許就是最好的起點。

陳建州向籃壇資深前輩請益後得知，當年的中華職籃聯盟董事長，是由各球團老闆輪值，由於彼此理念不盡相同，且誰也不服誰，導致發展策略無延續性，也未必能獲得所有球團支持，直接導致閉館的轉播權利金爭議，其實只是壓垮駱駝的最後一根稻草。

得到啟發的陳建州因此決定，新聯盟不能再走職籃老路，必須公司化，且沒有社團法人才有的「會長」職務，並由自己擔綱執行長。初期為有效凝聚共識，決定先以4隊規畫，並落實主客場制度，由球團統包行銷活動與票房收益。

「我當時認為，碰上疫情，剛好可以讓球團老闆靜下心思考未來，也許願意聽聽我的想法。」他說。

《今周刊》(第1250期)

(中時新聞網)