金融博覽會上，各家業者端出各種金融商品及服務，不同投資人都能依照自身的屬性和需求，找到最適合自己的入門工具。

為期3天的2020「台北．金融博覽會」在11月29日完美落幕，如同這場展會的「普惠金融」訴求，民眾觀展熱度堪稱破表，主辦單位《今周刊》統計，3天內累積進場人數高達6.5萬人。不僅民眾蜂擁入場，就連許多平日忙碌的政府官員也親臨現場，甚至跟著放下身段嗨玩各項活動，充分體驗「全民拚理財」的熱度。

最具指標性的，當然就是金博會展期第2天，趁著周六假日，總統蔡英文在財政部長蘇建榮及金管會主委黃天牧陪同下，蒞臨會場觀展。

這一次的參訪中，蔡總統一行先後走訪中國信託的多功能ATM、台灣銀行首度亮相價值2千萬元的「999.9純金」金塊、國泰金控智能算命「ATM林祖媽」及永豐金控「大戶DAWHO」智能理財應用，了解業者們的數位金融發展。

總統、金管會主委同樂體驗 小英抽出上上籤 黃天牧尬單車

值得一提的是，在抵達國泰金控展區時，蔡總統在工作人員邀請下特別體驗國泰的創新AI智能算命「ATM林祖媽」，並且當場抽籤詩，籤詩出爐，「上上」兩個大字嗨翻全場，籤詩上寫著：「日出雲散好兆頭，光明照耀好心情，一路直通好錢途，國泰民安世繁華。」

而現場另一台人氣爆棚的提款機，則是中信「新一代ATM」，在類平板的19吋螢幕上，透過優化界面，能為操作者平均省下30秒以上的時間，此番效率展演，也讓蘇建榮特別駐足了解。

至於堪稱「金融業大家長」的黃天牧，最能吸引群眾目光的一趟體驗，則是在富邦金控攤位騎上單車，參加富邦金控為金博會特別設計的「雙人理財協力互動遊戲」，與《今周刊》發行人梁永煌同步賣力踩踏。

而曾在2016年以「連騎28小時行程」成功挑戰「一日雙塔」的台北市長柯文哲，來到金博會展場時，也透過這個單車遊戲展現活力。

吸睛效果十足，但富邦金控真正想透過這個遊戲傳達的，是透過股債平衡的雙向協力，並在避免太過暴衝的「穩健配速」原則下，讓民眾體會長期理財的複利效果。

參訪結束後，黃天牧也公開表示，「看到很多幫助民眾了解金融商品的新想法與新設備，例如更方便、更快速的ATM，也看到不同類型保險理財商品，以及金融機構展現永續金融策略。」同時，他也肯定金博會帶來的深遠影響，「今天的博覽會展現多面向，除了普惠金融，也有金融機構發展策略想法，是豐富、值得各類型消費者投資人參觀的活動。」

確實，在這趟人氣爆棚的3日熱展中，令人意外的是，根據統計，有多達3成的觀展人潮是未滿30歲的年輕族群。未滿30的年輕世代，投資理財的本金相對較少，所需要的金融服務類型也相對單純，那麼，將近兩萬名「理財新兵」蜂擁擠入金融展場，所為何來？

雖然「金融博覽會」的名稱乍聽有些嚴肅，事實上，在這個國內少見以「一般民眾」為訴求對象的金融展裡，各家業者的攤位不但堪稱「爭奇鬥豔」，甚至卯足全力招攬成群結隊的民眾參與遊戲活動。綜觀現場，確實有不少年輕一族是被趣味橫生的遊戲與豐厚贈品引入業者攤位，在PTT討論版上，甚至有網友提出「金博會快速攻略」，分享爽拿贈品的撇步。

熱鬧破表之餘，投資理財的「門道」更是3天熱展的真正精華；對年輕世代來說，所謂門道，重點更在於投資理財的「入門之道」。在展會現場，不少業者也把極具巧思、為小資族量身打造的理財新工具，當成本次展出的重點之一，無論是股票、基金、資產配置，都有讓年輕世代眼睛一亮的新武器。

「我決定開始買股票了，還想試試看買美股呢！」站在永豐金控攤位裡潮感十足的DJ播放台前，一位還在大學念書的年輕小伙子這麼說。在本次會展，永豐金控強打涵蓋美股及台股的存股平台「豐存股」，幫小資族第一次存股就上手。

《今周刊》(第1250期)

(中時新聞網)