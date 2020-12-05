大陸網紅周揚青狠甩羅志祥後，事業平步青雲，不但積極經營個人服飾品牌，還受邀接下了綜藝節目，家庭背景雄厚的她最近也首度公開了自己的鞋櫃，整間房間有3面鞋櫃牆，令人看傻了眼，網友們更驚呼這簡直是夢想中的鞋櫃，「這個鞋櫃設計好讚哦」。

周揚青日前在微博曬出多張辣照，只見她正要爬上小梯子，露出白嫩美腿，灰色大衣滑落露出了香肩，不難看出她保養得宜的火辣好身材，然而她身後的鞋櫃牆也意外成為焦點，數十雙各式各樣的鞋子，從高跟鞋到球鞋應有盡有，照片曝光後，立刻引起熱烈討論。

網友見到夢想中的鞋櫃，都忍不住直呼，「夢想中的鞋櫃」、「天呀！根本比鞋店還要多了」、「好羡慕周周有這麼多的鞋，果然女人從來不嫌自己鞋多」、「我該羡慕鞋還是羡慕身材」。

過去曾有網友發現周揚青的背景不單純，父親疑似是曾任職中國銀行副行長的周載群，也有一說她爸爸曾是個軍人，儘管周揚青時常在網路上分享和父母的互動，卻從來沒提及自己的家世，但仍然可以從她和父母的對話中得知，動不動就買名牌包、住五星級飯店，身價一定十分可觀。

(中時新聞網)