娛樂8點半》港星吳綺莉以亞洲小姐冠軍打開知名度，接連在電影、電視劇都有演出，不過吳綺莉在1999年和已婚的成龍傳緋聞，儘管兩人稱是兄妹情，但吳綺莉事後認懷成龍的孩子、生下女兒吳卓林，成龍、吳綺莉、吳卓林的關係始終是外界焦點，不過外傳吳綺莉生女兒是為了爭產、吳卓林的名字是嗆正宮林鳳嬌，對此，吳綺莉也一一回應。

吳綺莉是選美出身，在1990年以亞洲小姐冠軍打開知名度，成功進入香港演藝圈，吳綺莉從此星路大開，在電影《兩屋一妻》、《等愛的女人》以及電視劇《中環英雄》、《勝者為王》等都有不俗的表現，不過人氣很夯的吳綺莉則在1999年初被爆出，與有婦之夫成龍傳緋聞，但兩人矢口否認、強調是兄妹情。

但吳綺莉隨後被爆未婚懷孕，而這段地下情的男主角就是成龍，吳綺莉事後在專訪中坦言，孩子的爸就是成龍，吳綺莉並在同年11月生下「小龍女」吳卓林，這場風波讓成龍、吳綺莉形象大傷，成龍還因吐金句「我犯了全天下男人都會犯的錯」，成為眾矢之的。

亞姐冠軍出身的吳綺莉，因與成龍未婚生女而成為單親媽媽。（圖／取材自吳綺莉微博）

吳綺莉生下孩子後，她就搬到上海，徹底斷絕與成龍的關係，不過她在2011年為了賺錢養家，又搬回香港。吳綺莉事後接受節目專訪，談到當年與成龍這段婚外情，吳綺莉表示不後悔生下小龍女，但「生她出來不是一、兩天的事，而是一輩子的事情」，如果能夠重來，吳綺莉則說：「遇到這位先生是有太太的，我也絕對不會靠近」。

成龍、吳綺莉、吳卓林的關係始終是外界焦點，身為單親媽媽的吳綺莉，一肩扛起照顧女兒、養家的重責，經濟負擔不小，甚至傳出房祖名求成龍幫助吳綺莉母女的消息，也逼得吳綺莉在2017年開記者會，痛批成龍自從吳卓林出生後，從未付過一毛生活費，她希望外界能給母女一點尊嚴，而吳綺莉講到情緒激動處，還當場失控落淚。

儘管吳綺莉出面發聲，但她仍甩不開與成龍有關的流言，陸網還曾傳出「知名娛記曝成龍曾大罵吳綺莉是娛樂圈敗類，花4000萬人民幣（約1億6千萬台幣）安頓小龍女」的文章，引發吳綺莉不滿在微博發文反擊「這世界什麼人都有，什麼二千萬、三千萬、四千萬，只要你們開心，（口業之東西受的是自己）」。

吳綺莉、吳卓林始終甩不開與成龍有關的傳言。（圖／本報系資料照片（右）、取材自吳綺莉微博）

吳綺莉還遭爆，她義無反顧生下女兒是為了爭奪成龍財產、吳綺莉替女兒取名為吳卓林是「吳綺莉卓越林鳳嬌」的意思，對此，吳綺莉透過經紀人阿文錄影片表示，吳綺莉根本沒有這份心「如果她有這個念頭的話，早在吳卓林沒滿18歲以前，她就已經採取行動了」。

至於女兒的名字，經紀人則反問：「您會把自己的心思寫在臉上去告訴別人嗎，如果她真的要有這份心的話，也應該是悄悄地做，何必昭告天下」，經紀人也透露，吳綺莉當初是很喜歡一位國家領導人的夫人，才取了一個同音的名字。

經紀人不禁替吳綺莉求饒：「希望大家饒過她，求放過，不要再瞎寫了」，同時，阿文也提到，吳綺莉過去的角色是母親，現在她已完成任務，吳綺莉又回到演員這個角色上，而吳綺莉也在微博發文：「一個人就一個人，用心演戲，用心工作」，間接宣布要回歸螢幕。

(中時新聞網)