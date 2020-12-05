國民黨立委葉毓蘭右耳聽力受損，治療後已有進步，買了無線藍牙降噪耳機，也收到民眾送的抗噪耳罩。（圖／摘自葉毓蘭臉書）

國民黨立委葉毓蘭上個月突然發現右耳聽力出現問題，檢查後醫生判斷，應是梅尼爾氏症狀，積極治療約1個月，右耳聽力已有進步。病情曝光後，不少支持者紛紛關心葉毓蘭，提醒她保重、注意身體健康，更有民眾送上一副抗噪耳罩，讓葉毓蘭直呼感動。

發病1個多月後，葉毓蘭4日到三軍總醫院回診，右耳的聽力又有進步，回到34分貝，已遠離原來嚴重聽障的90分貝。

目前右耳仍非常脆弱，葉毓蘭表示，外界的噪音一但連線就會引發嚴重耳鳴，前幾天斥下重金，買了一副無線藍牙降噪耳機，又收到澎湖民眾寄來Honeywell出品的Howard Leight抗噪耳罩，「這可是美軍使用的高檔品」，心中有滿滿的感動。

自從11月1日，葉毓蘭發現右耳異常後，積極求診治療，甚至服用最高劑量的類固醇，但情況仍不見好轉，耳鳴相當嚴重，就連醫師也不解為什麼聽力持續惡化，要求她住院治療並進一步檢查，醫護甚至開始幫她心理建設，可能要接受永久性聽損。醫師推估，可能是工作壓力太大、太忙，免疫下降引起病毒攻擊。

聽從醫師建議，葉毓蘭轉診到三軍總醫院進行高壓氧治療，目前聽力已逐漸進步。網友也紛喊加油，祝她早日康復，「聽清楚人民的聲音」「很像冬天帶的溫暖耳罩」「會越來越好的」。

今天上午到三軍總醫院回診，右耳的聽力又有進步，回到34分貝，已經遠離原來嚴重聽障的90分貝。但是右耳非常脆弱，外界的噪音一但連線就會引發嚴重耳鳴。所以前幾天斥下重金買了一副無線藍牙降躁耳機，今天又收到澎湖寄來Honeywell出品的Howard Leight 抗躁耳罩，這可是美軍使用的高檔品，心中有滿滿的感動。 #謝謝來自澎湖的關心 由立法委員葉毓蘭發佈於 2020年12月4日 星期五

(中時新聞網)