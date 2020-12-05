2020年對許多人來說是生活變動最大的一年，新冠病毒奪走全球超過150萬條性命，有些人還在為生命搏鬥，有些人來不及和親友、摯愛道別，幾乎所有人的工作都受到牽連，生活方式被迫改變，許多人經歷了無法想像的痛苦，但是傷痛過後，或許也帶來轉機與希望。《中時新聞網》精選10張美聯社照片，將照片中的不同人生故事說給您聽。

秘魯20歲女性塔芙在臨盆前一刻接獲噩耗，得知自己感染新冠肺炎。（圖／美聯社）

住在秘魯首都利馬（Lima）的20歲女性塔芙（Olinda Tafur）7月29日出現陣痛，她知道就快生了、生下第一個寶貝，於是她來到醫院準備待產，就在即將臨盆的前一刻，她被告知自己感染了新冠肺炎。她被送到醫院一處緊急設置的帳篷區，這裡是專門讓感染新冠的產婦生產的地方，塔芙躺在診查台上準備讓醫生檢查。

因新冠肺炎疫情封城期間，窗邊、陽台是民眾能稍微喘口氣的地方。圖為西班牙巴塞隆納居民站在窗邊、陽台。（圖／美聯社）

年初疫情陸續在全球各地爆發開來後，各國相繼實施封城，限制民眾外出，西班牙在3月下令全國進入緊急狀態、並且封城。對許多人來說，長期待在家裡是無法忍受的，有被困住的感覺，窗邊、陽台成為和外界真實接觸的唯一途徑，過去很少看到各戶陽台同時有鄰居探頭的情景。

弦樂四重奏樂團「UceLi Quartet」6月22日在巴塞隆納利塞奧大劇院（Gran Teatre del Liceu）彩排。（圖／美聯社）

弦樂四重奏樂團「UceLi Quartet」6月23日在巴塞隆納利塞奧大劇院（Gran Teatre del Liceu）演奏普契尼的《菊花》（Crisantemi）。

6月23日，巴塞隆納著名的利塞奧大劇院（Gran Teatre del Liceu）進行封城以來的首場音樂會，當地弦樂四重奏樂團「UceLi Quartet」演奏普契尼的《菊花》（Crisantemi），不過當天2,292個座位全由植物佔據，演奏會也以線上直播的方式讓大眾欣賞。

這場演奏會的發想人、藝術家安普迪亞（Eugenio Ampudia）說，疫情完全改變社會，人們被迫待在家裡時，他觀察到大自然仍生機盎然，他希望就算沒有觀眾，劇院仍充滿生氣，因此想到「何不把植物帶到劇院裡」，讓劇院變成一個生活空間。有趣的是，演奏會開始前，劇院仍照往常廣播，呼籲觀眾讓手機關靜音。

7月5日西甲足球勁旅畢爾包競技對上皇家馬德里的比賽幾乎空無一人。（圖／美聯社）

西甲足球聯賽賽事一向座無虛席，不過7月5日這場在聖馬梅斯球場（San Manes stadium）上演的畢爾包競技對上皇家馬德里的比賽幾乎空無一人。

柯蘭特斯（José Collantes）哭紅雙眼，看著墓園工作人員將死於新冠肺炎的妻子卡諾（Silvia Cano）下葬。（圖／美聯社）

7月3日，8年前從秘魯移民智利的柯蘭特斯（José Collantes）哭紅雙眼，看著墓園工作人員將妻子卡諾（Silvia Cano）下葬，他原本希望讓妻子火化，帶著她的骨灰回家。

柯蘭特斯與卡諾在4、5月時先後感染新冠肺炎，不過柯蘭特斯只有輕微症狀，在旅館隔離之後痊癒返家，接著妻子發病，第1間醫院診斷她只是得了流感，讓她回家，後續她呼吸困難，到第2間醫院就診時已變成肺炎，之後除了透過視訊，柯蘭特斯再也沒親眼見到妻子本人。

10天後，卡諾肺部狀況惡化，被送進加護病房插管治療，2周後，醫生說卡諾病況改善，可能不需要呼吸器輔助，沒想到隔一天又通知柯蘭特斯趕快到醫院，說卡諾快不行了，6月14日卡諾被宣判死亡。

柯蘭特斯不斷問自己，為什麼自己戰勝病毒了，妻子卻被帶走？是不是自己哪裡做得不夠好？或是醫院有疏失？

新冠肺炎疫情之下，監獄裡的囚犯也得戴上口罩。（圖／美聯社）

新冠肺炎疫情之下，監獄裡的囚犯也得戴上口罩。不過中美洲國家薩爾瓦多（El Salvador）先前才因為讓幫派囚犯如沙丁魚般擠在牢房中、防疫措施只有單薄的口罩而引發外界批評，薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）9月在推特強調，此舉是為了懲罰、恫嚇幫派份子。

今年對全世界許多畢業學生來說也是變動劇烈的一年。（圖／美聯社）

今年對全世界許多學生來說也是變動最劇烈的一年，許多國家自3月開始改為在家遠端授課，學生被迫和同學分開，校園社團活動停止，專屬畢業生的畢業舞會、畢業旅行也暫停。美國喬治亞州的18歲高三生普蘿索（Yasmine Protho）5月15日參加自己一生唯一一次的高中畢業典禮，她必須戴上口罩，當天只可以邀請少數家人到場觀禮。

不只醫護人員，就連刷洗加護病房外窗戶的清潔工人也得穿戴全套防護服。（圖／美聯社）

這是秘魯首都利馬的醫院，穿戴全套防護措施的醫護人員正在照料加護病房中的新冠病患。一名在窗戶外清洗窗戶的工人也穿戴全套防護服。

即便要搭船4個小時，巴巴朗的親戚也堅持要將他的遺體運回故鄉。（圖／美聯社）

秘魯男子巴巴朗（Jose Barbaran）據信死於新冠肺炎相關併發症，即便路程要4個小時，他的親戚們仍決定乘船將巴巴朗的遺體送回他的故鄉。

即便仍因妻子病逝心痛，柯蘭特斯仍得為了女兒堅強，3個月後，他們已經能露出笑容。新冠病毒帶走摯愛，但也是留下來的人全新旅程的開始。（圖／美聯社）

第5張照片的主角柯蘭特斯（José Collantes）和因為新冠肺炎病逝的妻子卡諾育有一名5歲女兒凱蒂（Kehity），卡諾5月染疫住院以來，柯蘭特斯頭一次自己照顧女兒，他才發現沒有妻子幫忙，一個人照顧女兒並不容易，卡諾甚至在醫院透過電話教他如何烤麵包。

卡諾過世後3個月，柯蘭特斯內心雖然仍痛苦，仍然不解為何自己戰勝病毒了、妻子卻無法活下來，但他和女兒的生活似乎也重新步上軌道，他仍然每個禮拜到墓園為妻子獻上一束花。9月6日這天，他開車帶凱蒂出去玩，回程時女兒抱著他，後照鏡上看得出來，兩個人已經可以笑了。

(中時新聞網)