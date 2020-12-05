“互聯網+”正在強勢進入醫療行業，傳統藥企也紛紛“觸網”，貴陽朗瑪信息技術股份有限公司是互聯網醫療行業積極的踐行者，致力於利用互聯網、大數據及雲計算技術、有機結合世界最前沿的醫療級智能穿戴技術，重組醫療資源，再造醫療診療服務流程，科學搭建健康管理新型體系，讓更多的人共享高效、優質、普惠的診療服務，構建醫療健康領域一流的互聯網服務公司。

朗瑪信息以“敬畏醫療”的核心價值觀為行為准則，在遵循醫療規律的前提下，圍繞“用戶入口、大數據分析、醫療資源”的三要素，逐步開展以互聯網醫院為核心載體的互聯網醫療業務。在互聯網醫院的支撐下，建設囊括實體醫院、體檢機構、社區衛生中心、藥店、醫生、康復中心、養老機構、保險機構、學術研究、政府監管等在內的共贏生態圈。互聯網醫院將幫助用戶更便利的得到適當的醫療與健康管理服務，改善並提升用戶在醫院的就醫體驗以及就醫後更好的康復治療服務， 同時也將看病診療的場所延伸至基於大數據的健康管理，真正實現“上醫治未病”。

朗瑪同時運營著中國領先的電話語音社區，與中國電信、中國移動、中國聯通建立了長期穩固的業務合作關系。

貴陽市第六醫院院長、39互聯網醫院執行院長龐成林先生

貴陽市第六醫院院長、39互聯網醫院執行院長龐成林先生說，39健康——IPTV智慧醫療家庭健康服務平台是在健康保健、醫療科學的基礎上，在家庭網絡電視盒子上建立的一個完善、周密和個性化的服務平台，深入家庭對個人健康信息進行采集，對測試數據進行統計、分析、整理，同時把個人生理指標與標准指標進行對照比較等，實時對個人身體健康進行追蹤並及時反饋和提供解決方式，為社區和家庭提供集慢病管理、健康咨詢、知識科普、健康提升等諸多功能為一體的系統服務，有效促進健康服務的信息化，為每個家庭提供優質有效的健康服務。目前，此款產品已與中國電信、中國聯通、貴州省廣電網絡進行合作，已覆蓋全國超1.2億家庭用戶。

貴陽市第六醫院院長、39互聯網醫院執行院長龐成林先生

39健康——IPTV智慧醫療家庭健康服務平台包含7個版塊內容，分別是：視頻問診（39健康醫療服務平台）、健康檢測、慢病管理（基層醫生工作站）、名醫講座、走進醫學、39互聯網醫院、我的家。其中39健康醫療服務平台擁有100余名全科醫生，在貴州省範圍內建設線下基層醫療常見病數據采集點300余個，累計視頻問診服務300余萬人次，最高日問診量達7000人次，居於全國領先水平。基於慢病管理的家庭醫生工作站於2015年10月在貴陽世紀城社區、觀山湖社區、二戈寨等數十個社區投入試用，得到了社區基層醫生的普遍認可，成為基層醫生連接患者的有效工具。39互聯網醫院已簽約2000余名主任、副主任醫師，簽約基層醫院超過300家，基於貴陽市六醫，通過遠程會診方式完成了全國23個省、28個科室的20萬余例疑難重症二次會診，得到基層醫院醫生和患者的一致好評。

工作人員遠程記錄醫師與患者溝通過程

(中時新聞網)