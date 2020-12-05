說起中國大陸舉動可以左右全球市場的金屬，可能多數人會認為是稀土(rare-earth)，事實上，地殼豐度最大金屬、約占8%的鋁可能也即將因為大陸政策改變價格和市場版圖。《日本經濟新聞》指出，中國在鋁生產端、消費端都有全球約50%份額，但2060年前要實現碳中和，可能要對生產過程會造成大量碳排放的鋁踩下剎車，將改變鋁價和市場格局。

事實上，全球鋁生產和流通近年來一直存在中國、中國以外所有國家2種格局，鋁期貨交易最主要的2個交易所，也分別在上海、倫敦。中國早就實現鋁自給自足，最近基本沒有進口過鋁，即使率先從疫情中復工，要用到大量鋁的汽車產業需求旺盛，也不例外。據IAI(國際鋁業機構)統計，中國9月鋁產量315萬噸，相較2月290萬噸已經恢復。

生產鋁有約3成成本是電費，而這些電多半來自發電成本低但碳排放最高的火力發電，業界預期中國將會禁止再增加使用火力發電的煉鋁廠，並逐步將這些設備淘汰。雖然中國的首選是改用水力或再生能源等綠色電力來煉鋁，但在雲南的實驗似乎並不相當成功，當地有豐富的水電資源，但在煉鋁廠陸續進駐後，已經出現電力短缺。

跨國投資銀行高盛(Goldman Sachs)報告指出，「中國將開始依賴鋁的進口，導致市場格局改變。」另家跨國銀行花旗銀行(citibank)則認為2022年前中國鋁的產能無法再擴大，能源與自然資源諮詢公司伍德麥肯茲(Wood Mackenzie)指出，2025年以後中國鋁產量就不會再增加。

如果中國在增強鋁產能上止步，很可能會推升鋁價。鋁的期貨價格已經在本周回到每噸2000美元之上，但相較2008年時的最高點3070美元，還有相當大的升值空間。

(中時新聞網)