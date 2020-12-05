正當小豬羅志祥還在台灣努力洗刷昔日種種負面標籤，澄清自己絕沒有搶昔日搭檔歐弟的女友，他的前女友周揚青首次參演的綜藝節目《潮流合伙人2》則在昨(4日)晚間正式首播，同時也在節目中秀出了她沒有修圖的真正面貌。

網紅出身的周揚青，因為手撕前男友羅志祥渣男事蹟，聲名大噪。其實周揚青私下個性率真，昔日被網友挖出舊照片，起底她過去整形，她對此非但沒生氣，反而大方坦承整容，高EQ應對讓她圈粉無數。

周揚青首錄節目，無修圖真面目高清曝光。(取自微博)

一向堅持「修圖是一個網紅的基本職業素養」的周揚青，昨晚更在首次參與綜藝節目《潮流合夥人2》中，露出了完全沒有修圖的真實面貌，引發網友熱議，「我覺得還挺好看的，比她PO的照片自然多了」、「本來以為網紅臉會很膨，結果意外自然」、「是好看的整容臉」。

周揚青真面目高清曝光。(取自微博)

而周揚青事後也在微博分享她首次錄節目的心得，發誓這節目完全沒劇本也沒大綱，導致陳偉霆說什麼她都深信不疑，「現在看重播才看到…覺得好氣又好笑。」

(中時新聞網)