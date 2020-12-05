2020年新冠肺炎肆虐全球，還有無數知名人士喪生，都讓不少人直呼「2020怎麼了」、「去你的2020」，期望早點邁入2021年，但不少知名預言家對此悲觀，表示2021依舊會是「黑暗年」，還會出現更大災難。

曾預言今年會有疫情劫難以及川普連任失利的英國靈媒阿烏朱拉(Nicolas Aujula)就指出，疫情造成的影響在2021仍會持續，直到2022年才會結束，他也表示，自己「看見」明年將會有一名男性世界領袖遭暗殺，湯姆克魯斯恐會有心臟問題。

此外，「印度神童」阿南德(Abhigya Anand)也曾在今年7月預言，11月後疫情將會二度爆發，精準命中。阿南德指出，土星在12月19到28日將與木星會合，明年的新冠疫苗恐會出現大問題，也可能是戰爭爆發或經濟崩潰，要持續到2021年11月木星離開土星和摩羯座，慢慢進入水瓶座之後，災難才會和緩。

波蘭預言家傑可夫斯基(Krzysztof Jackowski)近日也表示，邁入2021後，全球情況不會好轉，他指出，明年國際情勢將會有重大變動，其中中東問題會日趨嚴重，波蘭國內也會掀起波瀾。同為波蘭預言家的博斯基(Przepowiednie dla Polski)也加碼表示，波蘭主要政黨會受到嚴厲打擊，歐盟也將實施強硬手段，導致經濟惡化。

(中時新聞網)