行政院長蘇貞昌近來風波不斷，內閣改組的傳聞不斷，不過都遭到總統府和民進黨的否認。對此，資深媒體人陳東豪直言，萊豬風波演變至今，雖然藍綠都有錯，但民進黨受到的傷害比較大，如果政院不能及時調整腳步，那麼行政院長蘇貞昌絕對會成為國民黨的提款機。

蘇貞昌1日在國會接受立委蔣萬安的質詢，被問到美豬相關問題時，蘇貞昌拒絕正面回答，顧左右而言他，不僅如此，當蔣萬安憂心豬農生計，表示自己有去屏東了解情形時，蘇貞昌竟反質詢，稱在地的信功肉品「很支持」，隨即遭信功發出聲明駁斥打臉，引發輿論譁然。

對此，陳東豪在政論節目《新聞面對面》上表示，蔣萬安在質詢的時候，蘇貞昌作為行政院長居然帶頭反質詢，來修理蔣萬安。的確，蔣萬安的表現不算ok，也被蘇倒修理，但蘇貞昌也同樣違規，而且蔣的未來也不會因而受到影響。

陳東豪認為，藍綠在萊豬政治攻防，雙方都有犯錯的地方，就算國民黨能得分，但也還未回到其基本盤。至於民進黨則因行政院的團隊連續技術性犯錯，演變為自身的政治風暴，而受到傷害。

陳東豪分析，民進黨進口萊豬就跟國民黨當時進口美牛一樣，但為什麼事情演變到民進黨比教輸？追根究底，就是因為民進黨政治人物個人的犯錯所致。所以對國民黨來說，雖然板塊還未跨過藍軍，但已盡可能將原本的基本盤收回來。至於民進黨，陳東豪直言，如果不能及時調整，蘇貞昌絕對是國民黨的提款機。

(中時新聞網)