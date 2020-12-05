從首節落後10分開始追趕，地主義守大學一度反以15分大幅領先，最後30.4秒再被高雄師大追悼5分差，幸好最終仍以82比77守住勝局，拿下這次「高雄內戰」勝利，富邦人壽大專籃球聯賽(UBA)公開男一級預賽累計3勝1敗，與台師、中州、世新並列領先。

這也是義守上個學年度預賽在主場以83比87輸給高師大，結束101學年度起的對戰7連勝之後，本季再贏高師，「高雄內戰」續占上風。

但賽後義守教練「小娟姊」謝玉娟不滿球員「擺子」打太凶，整整訓話快半小時才肯結束，因為先是大幅落後又變大幅領先，最後還自己搞得緊張兮兮，她表示，開局專注力不夠，兩位數領先後又鬆懈太早，加上無謂失誤過多，才贏得不是很漂亮。

義守大二中鋒王正文板凳出發打21分鐘，8投中5，含1記三分球、加上4罰中2拿13分、5籃板，備受隊友及教練肯定。王正文表示，上季預賽輸高師大中斷對戰7連勝，因他是大一菜鳥沒上，今年暑假「姥姥盃」對上高師大，他的上場表現還可以，因而今天很有信心。

義守先發中鋒呂威霆21分、9籃板，繼開季首役中州飆29分、16籃板的雙十數據後，又一精湛演出，但他說，全隊24失誤比高師多7次，是最後被追近主因，下一戰必須修正，陳品銓也替義守拿下18分、大一菜鳥兼今年中華白培訓球員邱子軒12分。

(中時 )