有「台灣工藝界奧斯卡」美名的「台灣工藝競賽」頒獎典禮暨「工藝之夢」展覽，4日在新光三越台北信義新天地A9舉辦，新光三越百貨副董事長暨財團法人新光三越文教基金會董事長吳昕陽表示，今年接任新光三越文教基金會董事長就是要延續前董事長也就是父親吳東興對藝術的堅持，「讓藝術走入生活，而不是把藝術放在博物館」。

新光三越百貨副董事長暨財團法人新光三越文教基金會董事長吳昕陽（右）頒獎給新光三越獎得主施惠閔，其作品為「秋景圖蘆葦」。（新光三越提供）

吳昕陽看完展覽後很感動，他說新光三越文教基金會27年來不斷努力，投入攝影展、兒童藝術季、工藝之夢，其中，工藝之夢可說是台灣工藝設計界年度壓軸盛事，往年都有5、600件作品參賽，今年雖遇疫情仍有472件報名。

這次「台灣工藝競賽」共有65件得獎入選作品，由林智斌作品「禪荷。漱泉」奪得一等獎；陳柏丞作品「賽瑟爾拉的製琴師」獲二等獎；陳志強作品「潑墨粉青」拿下三等獎；吳昕陽頒發的新光三越獎是施惠閔的作品「秋景圖蘆葦」。

台灣工藝競賽一等獎由林智斌作品「禪荷。漱泉」奪得。（新光三越提供）

吳昕陽談到新光三越走過今年，有賴堅強的團隊快速地對應，「2020年有疫情當加速器，堪稱是數位化最快的一年」，1個月內完成5大專案，包括APP精選優惠、移動式結帳、美食外送、熟客系統、beauty STAGE美麗台升級，也因此讓業績穩定成長，今年期望努力持平，全年業績達807億元。展望明年，吳昕陽提出「謹慎樂觀，積極對應」，樂觀看待明年景氣，因2020年遇上疫情，會以2019年為基底來運作，2021年力拚成長，明年景氣絕對會是正成長。

台灣工藝競賽二等獎由陳柏丞作品「賽瑟爾拉的製琴師」拿下。（新光三越提供）

邁向27年的「工藝之夢」，這次共分5大展區主題，工藝界百萬鑲金大賞「台灣工藝競賽」集合65件得獎入選作品；「國家工藝成就獎」邀國寶級大師葉經展出近70年木雕人生的精選之作；「臺灣優良工藝品&Yii」展出38件國家認證台灣優良工藝品。

至於，「儀式生活節」則邀集台中百年木雕品牌「陳彫刻處」與50家台灣工藝設計品牌、百件限量生活工藝設計選物，期間周末更邀請多位工藝職人親自開班授課；其中，還有網羅地方美食、似顏繪、手作課程等多場「好玩藝設計講堂&假日好食玩」。展期現場消費達檻可享滿額好禮，加入SKMC Family網路會員即可立即享9折優惠，詳洽新光三越文教基金會官網（culture.skm.com.tw）。

台灣工藝競賽三等獎由陳志強作品「潑墨粉青」獲得。（新光三越提供）

這次展覽從即日起至12月15日於新光三越台北信義新天地A9 9F起跑，12月19日至明年1月4日在台南新天地本館6F，1月7日至1月18日巡迴至台中中港店10F展出。

(中時 )