不少人對於業務的推銷、貸款來電相當苦惱，不僅對方相當纏人，且不論如何抗議依舊會繼續接到電話，防不勝防。一名男網友PO文表示，自己晚上接到了貸款推銷電話，正當他忙於應付時，哥哥進房脫口一句話，女業務馬上秒掛電話，網友看完笑翻，直說學到了。

男網友在臉書《爆怨公社》PO文，開頭先解釋自己本身就是很會流手汗的人，由於天氣變冷，他將房門、窗戶全關起來，導致房間空氣不流通，而他又一直使用滑鼠，導致手汗狂噴，只好一直抽衛生紙擦拭。

原PO接到女業務的貸款推銷電話，正當他思考如何應付時，親哥哥進房門一句「桌上那麼多衛生紙 你在打手X喔」，讓對方秒道歉掛電話 (圖／爆怨公社)

就在這時，原PO接到了女業務來電推銷貸款，正當他想著要如何應付對方時，哥哥突然開門入內，一看到電腦桌上一團衛生紙，哥哥想都沒想，就大聲說「桌上那麼多衛生紙 你在打手X喔」，讓他無言以對，電話另一頭的女業務聽到後，則是慌張表示：「先生不好意思，打擾您了」，隨即掛掉電話。

網友看到全笑翻：「番號交出來」、「女業務表示不好意思打擾了，您繼續...」、「好有畫面XDD」、「這招厲害，下次學起來」、「哥哥幫你拒絕推銷」、「我看到你PO的照片也會覺得你是在...」、「沒關係，打手X是正常行為，不要害羞」、「名聲全被哥哥毀了」、「這下那間銀行的人都知道陳先生會邊DIY邊接電話了」。

(中時新聞網)