綠能成時代趨勢，也是為地球環境減壓的共識！映興電子近年以智慧照明系統、移動式太陽能儲能系統等產品開創新局，跨足建築產業觀察到 BIM（Building Information Modeling）對建築產業影響與日俱增， BIM 系統將帶給建築業更便利更有效率的工業化管理平台。

天蠍座、AB 型的映興電子董事長賴柄源，天生是個企業家，對趨勢敏銳，擅於企業管理，執行目標，要求公司誠信、創新、紀律、執行全到位。

賴柄源以客戶為重，映興從產品代理跨入代工，再到開發設計，組裝製造，換位思考，擴大經營領域從電子元件、溫控感應器的代理到跨入製造業、開發太陽儲能，成功轉型為台灣防水連接器及大電流線束模組製造三大廠之一，線束模組就占公司營收的六成。

經常繞著地球跑的賴柄源，深感大環境不斷變動、技術推陳出新，代理與製造都需倚賴客戶，利潤有限。

他的眼光看得更遠，二ＯＯ六年斥資成立研發部門，自有品牌 EverSmiling 胎外式無線胎壓偵測器、防水連接器與線組，成為多家電動助力車連接線組供應商之一。

自創無線智慧照明品牌 Avin，只要以手機 APP 就能控制燈具亮度與色溫，可以自行群組規劃情境光環境的智慧控制系統。

智慧照明營收與綠能相比，約是 1：10 ，映興踏入移動式太陽儲能領域，美國太陽能系統開發商邀請映興一起開發太陽能遠端監控車，以太陽能供電、照明，並能遠端遙控與監視，在演唱會、大型工地等使用，可節省不少人力。

身為集團大老闆，賴柄源仍站在第一線跑業務，台商打拚的精神，展現智慧與毅力，他觀察市場脈動，直言下一個十年，5G 網路物聯網、人工智慧將大大改變人類生活，而移動式太陽能儲能多功能系統也將有更積極的運用，看準未來局勢，提早布局，才能捷足先登。

(中時 )