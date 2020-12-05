圖二：織品印花實驗室所創作的DotDot ToteBag，1200元。（織品印花實驗室提供）

圖三：業餘插畫家羅賓小姐，創作靈感來自逃避工作的天馬行空想像，以插畫療癒自己。（林欣儀攝）

第3屆插畫藝術節昨（4）起登場，負責人顏寧志邀來百位徵件插畫藝術家及十位知名插畫家，以「誰，是誰的，誰？」作為主題，以創作探索自我身份認同。

包括有著數萬名忠誠粉絲的「低級失誤」、曾在台中創造超夯打卡景點的「A little monster」、曾幫獨立樂團「老王樂團」繪製單曲圖像的「夏仙」等一同參與，展覽中新秀也對自我有著明確的定位。

像新生代藝術家周詩涵，喜歡將日常相片與細微筆觸堆疊、交錯，轉化成刺繡片、布料、服裝等作品，她說：「我覺得要了解自己，可以透過一些關鍵字聆聽自己的心聲，並相信自己，自然而然就會變成理想中的自己」。原來她從小喜歡繪圖，大學卻考進觀光系，因緣際會下接觸校內時尚插畫課程，對時尚領域產生興趣並開設個人品牌「織品印花實驗室」，走過的每個經歷會轉變成現在的自己。

而在外商公司工作的羅賓小姐，則透過插畫療癒不想上班的自己，「我在上班的路途中、禮拜天晚上，不想上班的情緒湧上心頭時，都會讓我靈感爆棚，黑白系列就是這樣被創造出來的」， 非科班出身的她，經常在IG上欣賞其他人的作品，在Youtube看免費教學影片，偶爾參加短期繪畫課，把日常與繪畫結合，將那個厭世、不願上班的自己以插畫的形式實現

這次插畫展藝術節展期於即日起至12月6日止，於松山文創園區舉行，現場可跟百位優秀創作者互動外，還有許多跨界活動，購票資訊請上官網「自由人藝術公寓」。

(中時 )