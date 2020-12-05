美國萊豬元旦開放進口，接下來登場的食安大戲，就是日本核食解禁。網路觀察家朱學恒指出，駐日代表謝長廷返台，需花28天在台日兩地隔離，他如此大費周章，其實肩負重大任務，就是為了解決核食輸入問題。朱學恒預測，核食可能在明年6、7月開放，但台灣真能如願以償，用核食解禁換到CPTPP？他勸大家別想太多了。

謝長廷昨(4)日晚間發臉書表示，這次返台，除了參加已經缺席多次的台日關係協會理監事會議外，也拜會相關的部會首長，了解台灣一些懸案的處理時程，以及後疫情時代交流方向。在他羅列的工作內容中，最大亮點就是東北食品解禁與否，其次為台灣豬肉製品輸日的檢驗協助，以及CPTPP加入問題（明年日本是主席國）。

謝長廷說，此次返國述職，除了拜會總統和立法院外，也包括外交部、衞福部、交通部、觀光局、疾管署、公共電視等機構。他形容自己行程滿檔，真是起得比雞早，跑得比馬快，但也具體解決了不少實際問題，還帶回不少陳情案件，後天清晨趕回東京接受隔離，再繼續處理！

對於謝長廷返台，朱學恒昨晚在臉書開直播評論，非常特意他日前的預言成真。他指出，謝長廷寧願台日兩邊隔離都要返台，一定有非常急迫的任務在身。朱學恒說，自己有相關的內幕情報，謝長廷此番回國，就是要談福島周邊的農林水產品。

朱學恒分析，謝長廷是駐日代表，返台需報請外交部、總統府，以及知會日本外務省和官房長官，他不可能是為參加一個小型聯誼會而返台。朱學恒直接點出，「明天就是福島周邊農林水產品要進來啦，這個毫無疑問，大家不用多想。」

朱學恒說，2018年通過核食公投後，日本外務省和農林產省對台灣非常不爽，只要在任何外交場合，都會提開放福島周邊食品的事，但去年蔡政府囿於政治實力，不敢違逆公投的民意，但日本從未減少給予壓力，甚至擺明了台灣想談CTPPT，就得先解決核食問題，所以謝長廷才會迫不及待返台。朱學恒推測，核食解禁要花時間談，明年3月可能太快，但幾乎有可能會在明年6、7月，2021年將是食安挑戰很熱鬧的一年。

謝長廷回台談東北食品解禁，底下網友紛紛留言，「開放核食是與日本談ctppt的先決條件，還不是門票~~~」、「核食若沒問題，日本人早吃光光了」、「叫大家吃完有毒豬肉，再接著吃含有核汙染的農林漁產品，行，真行的爛政府！」、「又改成東北食品，真是高招」、「所以我們都是『食驗品』嗎？！」、「所以以後買日本進口商品要攜帶輻射偵測器？」

(中時新聞網)