「Military.com」報導，為維持士兵警覺性、戰力、消除壓力、增進戰場表現，並加速訓練後的身體修復，美軍近年來開始重視睡眠的重要性。甚至，美陸軍日前修訂野戰教範《健康與體能》，正式認可、甚至鼓勵官兵長期以來的「非官方活動」─小睡片刻，以維持士兵最佳表現。

緊湊的訓練加上不停的戰鬥任務，陸軍士兵已練就一身「薪水小偷」的好本領；不論是搭乘軍用運輸機，身處布萊德雷步兵戰鬥車上，還是坐在補給卡車後方，陸軍官兵總能抓緊空檔時間與周公神遊一下。

然而，小睡片刻已成為軍方正式認可的活動。這份訂定於2012年的野戰教範，此番修訂目地在於促成士兵最佳表現，使其隨時能在進攻與防禦的戰鬥任務中，「本能地」進行作戰並取得勝利。

該教範建議，如果部隊因長時間連續作戰，而每晚睡眠時間少於6小時，幹部應為士兵擠出時間，讓其打個小盹。「如果任務需求讓士兵無法於夜間常規睡眠，則可短暫、稍微小睡一下，以恢復精神並提升表現」；「如果睡眠時間難以預測，士兵應盡可能騰出最長時間來小睡」，「在睡眠受限期間，打盹結合咖啡因將有助於維持認知表現與警覺性」。

事實上，認知與睡眠的關聯性早已吸引軍方注意。2018年末，海軍新發布的指南要求在航艦上服役的水手，每24小時內要有8小時連續不中斷的睡眠。之所以會有這道命令，是因為2017年海軍發生2起致命意外，分別是驅逐艦「費茲傑羅號」與菲律賓貨輪相撞，以及馬侃號與商船相撞。事後調查發現，這2起意外可能與睡眠不足產生的人為疏失有關。

因此，《健康與體能》要求幹部與士兵應反覆思考「維持軍事效能所需要的最少睡眠量為多少？」據研究顯示，一般士兵24小時內應有7至9小時的睡眠時間，以維持最大健康與最佳表現。

然而，當士兵進行長時間戰鬥任務或處於激烈的戰鬥模擬訓練時，例如在加州爾溫堡進行為期3週輪調訓練的士兵，根本睡不到這麼長的時間。在陸軍遊騎兵學校接受61天訓練的學員，24小時內更可能只睡2至3小時。

該教範警告，人可以透過訓練來適應睡眠不足根本是「幹話」。「雖然士兵會因訓練而受益，但在失眠的狀態下卻不如此。睡不飽的士兵無法在訓練中表現更佳」，「唯一的好處就是士兵會體會並認同剝奪睡眠對生理與心理能力的影響」。

文中更指出，無法睡滿7至8小時的士兵警覺性將愈來愈差，心靈的敏銳也隨之降低，修復身體與心理壓力的能力也受損。雖然士兵可能自我感覺良好，但機敏性與智力敏銳度都已受損。

文中強調睡眠應該跟彈藥補給、油料、水、食物一樣重要。基層幹部應在士兵睡眠少於6小時時，為其安排小睡時光；如果情況許可，更應鼓勵士兵打個小盹。特別是在連續作戰中，盡可能地小睡，好讓24小時內能累積7至8小時的睡眠。

教範也提醒，咖啡因攝入時間正確，可保持思路清晰；但也可能影響睡眠。最佳攝取量為200毫克，約1日2杯咖啡。士兵睡眠前6小時，應避免攝取咖啡因。

為提升士兵肌力與體能表現，降低受傷風險，進而解決5.8萬士兵無法部署的窘境，美國陸軍正積極落實「整體健康與體適能」計畫(Holistic Health and Fitness, H2F)。針對實現H2F計畫，美軍更雙管齊下開出2道藥方，一道是「陸軍戰鬥體適能鑑測」(ACFT)，另一道則是公布新版野戰教範《健康與體能》。

(中時新聞網)