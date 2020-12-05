今(5日)台北市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、宜蘭地區及新北市山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請注意坍方及落石。氣象局今早針對基隆市、新北市發布大雨特報，台北市、宜蘭縣則是豪雨特報。氣溫方面，今日清晨低溫約16到19度，沿海空曠或近山區的平地局部下探15度，仍須注意保暖

受東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦較涼；基隆北海岸、台灣東北部地區及大臺北山區有雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲；基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島有長浪發生的機率，請注意。

溫度方面，今天天各地清晨低溫約16至19度，沿海空曠或近山區的平地局部15度。白天北台灣高溫18~22度，花東高溫約22至24度，中南部高溫約26至28度。

紫外線方面，今天基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣及連江縣為「輕量級」，其他地區為「中量級」。

空氣品質方面，今天中部以北擴散條件良好，空氣品質佳，南部地區位於下風處，須留意污染物易累積。北部、竹苗、中部、宜蘭、花東及澎湖地區為「良好」等級，雲嘉南、高屏及馬祖、金門地區為「普通」等級。

(中時新聞網)