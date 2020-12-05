美國公布就業報告令人失望，提升市場對刺激經濟的預期，美股今天擴大選後漲勢，3大指數再創歷史新高。

道瓊工業指數終場上漲248.74點，或0.83%，收在30218.26點；標準普爾500指數上漲32.40點，或0.88%，收在3699.12點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲87.050點，或0.70%，收在12464.232點。（譯者：徐睿承）1091205

(中央社)