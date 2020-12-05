美振興經濟新方案希望增 3大指數再創新高 06:522020/12/05 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國公布就業報告令人失望，提升市場對刺激經濟的預期，美股今天擴大選後漲勢。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國公布就業報告令人失望，提升市場對刺激經濟的預期，美股今天擴大選後漲勢，3大指數再創歷史新高。 道瓊工業指數終場上漲248.74點，或0.83%，收在30218.26點；標準普爾500指數上漲32.40點，或0.88%，收在3699.12點。 以科技股為主的那斯達克指數上漲87.050點，或0.70%，收在12464.232點。（譯者：徐睿承）1091205 台大成大攜手建創新平台 加速中南部企業創新動力 民眾黨團版私校條例3亮點 高虹安強化提前預警 (中央社) #指數 #上漲 #經濟 #標準普爾 #標準 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸股民暴增 投下經濟信任票 04:102020/12/04 產業財經 《國際經濟》超「匯」賺 韓10月經常帳順差創3年新高 12:152020/12/04 財經 中華經濟研究院院長張傳章 ESG、氣候變遷 後疫之星 04:102020/12/04 產業特刊 亞股奏凱歌 美標普500期指「漲」聲響起 13:112020/12/04 財經 制定反壟斷審查 陸平台經濟告別野蠻生長 17:572020/12/04 國際 股價指數期貨贏家專欄－高檔整理 美股中性偏多不變 04:102020/12/04 證券．權證 美參院共和黨領袖麥康納：年底前通過紓困案的希望浮現 09:042020/12/04 財經 《盤中解析》熱錢喊燒 指數再奔高 10:502020/12/04 財經 國際熱門新聞 戰爭並非虛言 北京選擇武統的三種情形 - 國際 武統降臨 誰將介入台海戰爭？ - 國際 惡整懷孕女友穿內衣站雪地 網紅崩潰「伴屍」直播2小時 - 國際 影》川普46分鐘詭異大爆炸：統計上他不可能輸 要最高法院翻盤 - 國際 機上賣春還賣原味內褲 英航火辣「71號空姐」本尊曝光 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。