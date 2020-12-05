民進黨政府開放美豬，讓總統蔡英文及行政院長蘇貞昌施政滿意度創下新低，民進黨政府的防疫紅利已經耗損差不多了。民進黨立委林俊憲表示，執政，當然要為所有的事情成敗負責任。資深媒體人黃創夏則指出，萊豬這個議題，國民黨看來是成功了，不過336萬人卻不滿意，所以國民黨僅能鞏固基本盤。

黃創夏在政論節目《新聞面對面》中表示，今年總統大選結束之後，他提出一個數字「336萬」，336萬就是現在決定藍綠在玩遊戲裡面，他們的利弊得失。蔡英文拿到817萬票，民進黨則只有481萬票，是因為大家認同蔡英文的國家方向的走向，這是沒有問題的，但對民進黨卻有疑慮，不過民進黨還一直把那817萬票都當成自己的，然後一路去打國民黨。

黃創夏指出，現在萊豬這個議題，國民黨就是想辦法鞏固基本盤，如今看來，國民黨是成功了。而民進黨則有336萬眼睛在盯著看，而且可能很有意見。當國民黨丟豬內臟的時候，336萬不滿意，所以國民黨只能鞏固基本盤。

綠委林俊憲表示，民進黨不能太過驕傲、太過大意，雖然國民黨爛，然後我們就可以開開心心的認真。因為執政，當然是要為所有的事情成敗負責任；那現在很多事情，像牛肉麵、信功的事情，其實不是國民黨挖出來的，而是民進黨自己製造出來的。

(中時新聞網)