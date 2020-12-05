秋鬥以及立院豬內臟抗爭後，藍綠政黨民調呈現明顯變動，自認泛藍立場的民眾從15.5%增至25.3%，自認泛綠立場的民眾則從41.7%降至37.2%。民調專家戴立安表示，民進黨作為太過於負面，讓民眾對國民黨有期待感。

戴立安接受香港媒體《中評社》專訪時指出，自今年3月以來，秋鬥以及豬內臟之戰，讓民眾感覺在野的國民黨比較會抓住議題。民眾對民進黨的好感度下降，卻對國民黨的好感度往上走；有趣的是鄭麗文、林為洲這些戰力強的國民黨立委，都是來自民進黨。

戴立安分析說，國民黨好感度會不會再繼續往上，就要看之後的議題操作，畢竟國民黨包袱還在。國民黨的反感度還是很強，尤其是越年輕、教育程度越高的受訪者，越對國民黨反感，這也是過去刻板印象所累積。

戴立安表示，因為民進黨作為太過於負面，讓國民黨好形象增加，也讓民眾對國民黨有期待感。就像今年4月總統府密件流出，現在看來都在照表操課，很有節奏地在做當初講好的事情。像是台北市冠軍牛肉麵被指使用萊牛，以及信功被抓來替民進黨政府背書等，甚至被秋後算帳查水表等作為，都讓民眾對民進黨惡感增加。

(中時新聞網)