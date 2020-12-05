小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（5日）新聞重點。

【1】藍委赴中正一分局 告發蘇貞昌散布謠言

行政院長蘇貞昌日前在立院答詢時，直指信功肉品「很支持」開放政策，遭信功打臉，國民黨立委林為洲昨前往北市警中正一分局，告發蘇揆散布謠言，違反食安法及社維法。這也是蘇繼愛將丁怡銘後，因疑似散布不實訊息挨告。

【2】妻罹癌 孩身障 一家人車內尋短

高雄市4日傳出一起人倫悲劇，簡男和妻子及一對重度身心障礙的兒女，被發現陳屍於停放在大樹區高屏溪護岸汽車裡，檢警現場勘驗，研判無他殺嫌疑。消息傳回簡男大寮住處，讓部分和簡家有交情的鄰居難過不已，一名來訪的高市社會局社工員則被鄰居嗆「人死了才來有什麼用」。

【3】鐵板一塊 孟晚舟拒認罪換返鄉

《華爾街日報》引述知情人士透露，美國司法部正與遭加拿大警方「應美國發布的逮捕令」拘押的華為財務長（CFO）孟晚舟討論一項協議，該協議將允許她從加拿大返回大陸，以換取她承認部分控罪，但被孟晚舟拒絕。大陸外交部批評，這是一起徹頭徹尾的政治事件。

【4】苦等1個月 苗栗農民盼嘸天災救助

苗栗縣茶葉、柑橘類、水稻等農作物，受今年9至10月分乾旱影響，紛紛傳出農損災情，縣府提報中央爭取天然災害救助，卻遲遲等不到農委會公告辦理，縣長徐耀昌2日「拜會」農委會主委陳吉仲後，允諾盡速公告辦理苗栗縣現金救助及低利貸款。

【5】小豬搏翻身撇清5疑雲

羅志祥（小豬）日前接受12月號《enya Fashion Queen時尚女王》雜誌訪問，受訪內容除了再次向前女友周揚青致歉，也想還自己清白，澄清沒搶歐漢聲（歐弟）女友、沒有忘恩負義楊登魁、從未指孫德榮性騷擾、根本不認識想蹭熱度的小模，以及泳池趴並非淫亂派對等5大過往疑雲。

(中時新聞網)